Xavi: "Als we gescoord hadden, spraken we over een fantastische match"

Xavi probeert in zijn eerste dagen als coach van Barcelona vooral een positief discours af te steken. Zo ook na de brilscore tegen Benfica.

"We waren een hele match superieur. Dat is wat ik wou zien", zegt Xavi. "Het enige wat we misten was een doelpunt. Anders hadden we over een fantastische match gesproken."

"Ik krijg het gevoel dat ze stilaan begrijpen wat de bedoeling is. Alleen scoren we maar 1 keer in 2 matchen, met een strafschop dan nog. Dat moet beter."

Over twee weken wordt het alles voor niets. "We gaan naar München om te winnen", pompt Xavi zichzelf moed in. "Omdat we Barcelona zijn en altijd voor de overwinning gaan. We moeten daar met dezelfde mentaliteit spelen als tegen Benfica."

Benfica speelt op de slotspeeldag thuis tegen Dinamo Kiev. Als Benfica wint, verplicht het Barça om ook te winnen tegen Bayern als het wil doorstoten.