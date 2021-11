Barcelona bijt tanden stuk op Benfica en moet bibberend naar München

Jaremtsjoek dicht bij de 0-1, Demir treft de lat

Op een nieuwe corner was het kort daarna wél raak voor Benfica. Otamendi pakte uit met een heerlijk vluchtschot en ramde de bal hoog in doel. Maar het feestje werd al snel onderbroken, omdat de hoekschop achter de achterlijn zou gegaan zijn.

De thuisploeg begon dan ook furieus aan de wedstrijd. De amper 18-jarige Demir was de verrassing in de basis en bewees bijna meteen het gelijk van Xavi. Vlachodimos kon zijn schot nog net met de vingertoppen uit doel houden.

Na winst tegen Espanyol bij zijn vuurdoop als Barça-coach stond Xavi vanavond voor zijn trainersdebuut in de Champions League. Meteen met het mes op de keel, want bij een nederlaag tegen Benfica dreigde de uitschakeling voor Barcelona.

Seferovic laat in de extra tijd de winning goal liggen

Zelfde spelbeeld na de rust. Barcelona kon met de trip naar München in het achterhoofd op de laatste speeldag geen vrede nemen met een puntendeling. De thuisploeg bleef dus resoluut voor de aanval kiezen, maar veel doelgevaar leverde de dominantie niet op.

Demir liet na een knappe voorbereiding van Alba en Gavi een reuzenkans liggen, al werd er ook gefloten voor buitenspel. Depay speelde het dan weer niet goed uit toen hij alleen op doel kon afstormen.

Xavi greep halfweg de tweede helft in met de inbreng van Dembélé. De Fransman bedankte met een schitterende versnelling en prima voorzet voor De Jong. De 1-0 hing in de lucht na een buffelstoot van de Nederlander, maar Vlachodimos tikte de bal nog net over de lat.

In de slotfase leek het dan toch nog te lukken voor Barcelona. Na een heerlijke

voorzet van Alba trof Araujo aan de tweede paal in één tijd raak, maar zijn mooie treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

In de extra tijd ontsnapte Barcelona aan een drama op een vlijmscherpe counter van Benfica. Oog in oog met Ter Stegen kon Seferovic de bezoekers op de valreep de volle buit schenken, maar hij liet een onwaarschijnlijke misser optekenen.

Barcelona kwam zo erg goed weg en blijft door het 0-0-gelijkspel 2e in Groep E. Toch is de situatie penibel voor de Catalanen. Als Benfica op de slotspeeldag thuis wint tegen Dinamo Kiev, dan moet Barcelona ook de volle buit pakken bij Bayern München om door te stoten naar de 1/8e finales. Een punt volstaat niet, want in de onderlinge duels (3-0 en 0-0) doet Benfica beter dan Barça.