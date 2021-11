Phoenix Suns zijn "hot" en boeken hun 13e opeenvolgende overwinning

Phoenix, de verliezende finalist van vorig seizoen, was nochtans wisselvallig begonnen aan het seizoen. De Suns verloren 3 van hun eerste 4 wedstrijden, maar sindsdien is de motor op toerental.



Afgelopen nacht ging het team met 111-115 winnen op het veld van San Antonio, goed voor de 13e overwinning op een rij. Devin Booker was de topschutter met 23 punten, center Deandre Ayton was goed voor 21 punten en plukte ook 14 rebounds.



Met 13 zeges op rij komt Phoenix stilaan in de buurt van het clubrecord. In het seizoen 2006-2007 wonnen de Suns 17 matchen na elkaar. Als Chris Paul en co dat record willen evenaren, zullen ze deze maand nog 4 keer moeten winnen, onder meer ook tegen Brooklyn en Golden State, momenteel de nummers 1 in het Oosten en het Westen.