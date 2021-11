Belgian Cat Antonia Delaere: "Heel gelukkig met Puerto Rico in WK-voorronde"

Belgian Cats kennen tegenstanders voor WK-kwalificatie: "Heel blij met Puerto Rico"

"Maken goeie kans om ons te plaatsen"

Op het kwalificatietoernooi zijn de Amerikaanse vrouwen als olympisch kampioen al zeker van hun WK-ticket. Dat betekent dat België, Puerto Rico en Rusland om de overige twee tickets in de poule strijden. Als de logica gerespecteerd wordt in februari valt Puerto Rico wellicht uit de boot.



"Ik denk dat we heel gelukkig zijn met Puerto Rico. We hebben hen al 2 keer met ruim verschil geklopt (op het WK 2018 en Tokio 2020, red). Ik denk dat we een goeie kans maken om ons te plaatsen voor het WK", zegt Antonia Delaere aan Sporza.



"Rusland zal fifty-fifty zijn en een beetje afhankelijk van wie in vorm is en hoe snel we als ploeg weer een geheel kunnen vormen. Voor de VS is het afwachten met welk team ze zullen spelen. Sowieso is het een enorme boost om tegen de Amerikanen te kunnen spelen."