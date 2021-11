Cavendish houdt gebroken ribben en klaplong over aan val: "Toch wat pijn"

Voor Mark Cavendish eindigde de Zesdaagse dus op een draagbaar. Vanuit het Universitair Ziekenhuis in Gent tweette de Brit een foto. "Ik wil gewoon zeggen hoe overweldigd en dankbaar ik ben door alle steunbetuigingen", schrijft de viervoudige ritwinnaar van de afgelopen Tour de France.

"De Zesdaagse van Gent eindigde niet zoals ik het had gehoopt, dat mag ik wel zeggen. Een beetje water op de piste en een paar rolbewegingen later, werd ik plots behandeld voor een paar gebroken ribben en een klaplong."

"Ik heb toch wat pijn, maar na een paar nachten hier in het UZ in Gent met deze fantastische medische staf en ik zou weer op de been moeten zijn."