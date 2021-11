Kenny De Ketele neemt met Robbe Ghys in stijl afscheid van 't Kuipke

18:12 18 uur 12. Einde! De Ketele en Ghys winnen de Zesdaagse, de 80ste editie na een mooi tweede deel van de ploegkoers. De Buyst en Kluge dreven de renners van Sport Vlaanderen tot het uiterste, maar ze moeten zich tevreden stellen met de 2e plaats. De onfortuinlijke Hansen is samen met Morkov 3e. . Einde! De Ketele en Ghys winnen de Zesdaagse, de 80ste editie na een mooi tweede deel van de ploegkoers. De Buyst en Kluge dreven de renners van Sport Vlaanderen tot het uiterste, maar ze moeten zich tevreden stellen met de 2e plaats. De onfortuinlijke Hansen is samen met Morkov 3e.

18:10 18 uur 10. De Buyst alles of niets. De Buyst gaat nog eens door zonder omkijken, maar de reactie van Ghys is heel fluks. De Ketele wint zijn laatste Zesdaagse met Robbe Ghys aan zijn zijde. . De Buyst alles of niets De Buyst gaat nog eens door zonder omkijken, maar de reactie van Ghys is heel fluks. De Ketele wint zijn laatste Zesdaagse met Robbe Ghys aan zijn zijde.

18:09 18 uur 09. Nog 10 ronden. Plaatst Kluge of De Buyst nog een laatste dodelijke versnelling? Het ziet er niet naar uit. De Ketele heeft in zijn laatste Zesdaagse de eindzege voor het grijpen. . Nog 10 ronden Plaatst Kluge of De Buyst nog een laatste dodelijke versnelling? Het ziet er niet naar uit. De Ketele heeft in zijn laatste Zesdaagse de eindzege voor het grijpen.

18:08 18 uur 08. De Buyst denkt ook even aan een doublette, maar geeft het op. Het ziet er geweldig uit voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys. . De Buyst denkt ook even aan een doublette, maar geeft het op. Het ziet er geweldig uit voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys.

18:07 18 uur 07. De Ketele hangt op een 20-tal meter van Kluge, de Belgen van Sport Vlaanderen lijken de situatie onder controle te hebben. . De Ketele hangt op een 20-tal meter van Kluge, de Belgen van Sport Vlaanderen lijken de situatie onder controle te hebben.

18:06 18 uur 06. De Ketele en Ghys ronden hun doublette af, Kluge wil meteen herstellen maar het gaat wat moeizamer. De Ketele haalt alles uit de kast. Wat een nummer! . De Ketele en Ghys ronden hun doublette af, Kluge wil meteen herstellen maar het gaat wat moeizamer. De Ketele haalt alles uit de kast. Wat een nummer!

18:04 18 uur 04. De Ketele gaat vol. Nog 35 ronden en De Ketele gaat zowaar op de pedalen staan. Ghys/De Ketele zullen voor een doublette moeten gaan om de overwinning binnen te halen. . De Ketele gaat vol Nog 35 ronden en De Ketele gaat zowaar op de pedalen staan. Ghys/De Ketele zullen voor een doublette moeten gaan om de overwinning binnen te halen.

18:03 18 uur 03. De sprints hebben geen enkele waarde meer uiteraard. De Deense wereldkampioenen en De Ketele/Ghys stonden op dezelfde hoogte, maar De Buyst en Kluge hebben een pak minder punten. Het gaat om de rondes, niet langer om de punten. . De sprints hebben geen enkele waarde meer uiteraard. De Deense wereldkampioenen en De Ketele/Ghys stonden op dezelfde hoogte, maar De Buyst en Kluge hebben een pak minder punten. Het gaat om de rondes, niet langer om de punten.

18:02 18 uur 02. Nog 49 ronden. Kluge zit in het defensief en doet er alles aan om de ontsnapte De Ketele te pakken te krijgen. Als De Ketele en Ghys het kunnen ronden dan mogen ze weer dromen van de eindzege. . Nog 49 ronden Kluge zit in het defensief en doet er alles aan om de ontsnapte De Ketele te pakken te krijgen. Als De Ketele en Ghys het kunnen ronden dan mogen ze weer dromen van de eindzege.

17:59 17 uur 59. De eerste minuten zitten er nagenoeg op. We maken ons op voor de laatste 50 ronden en de bijhorende sprints. Kunnen De Ketele en Ghys nog iets klaarspelen? . De eerste minuten zitten er nagenoeg op. We maken ons op voor de laatste 50 ronden en de bijhorende sprints. Kunnen De Ketele en Ghys nog iets klaarspelen?

17:56 17 uur 56. Kluge en De Buyst. Doen de Lotto-ploegmaats een gooi naar de eindzege? De Ketele en Ghys volgen op een ronde, de Deense wereldkampioenen hebben geen reactie meer in huis. Hansen en Mørkøv zullen vrede moeten nemen met een plek op het podium. . Kluge en De Buyst Doen de Lotto-ploegmaats een gooi naar de eindzege? De Ketele en Ghys volgen op een ronde, de Deense wereldkampioenen hebben geen reactie meer in huis. Hansen en Mørkøv zullen vrede moeten nemen met een plek op het podium.

17:53 17 uur 53. Ghys heeft geen medelijden met de gehavende Hansen en trekt meteen ten aanval. De aflossing met De Ketele verloopt soepel. . Ghys heeft geen medelijden met de gehavende Hansen en trekt meteen ten aanval. De aflossing met De Ketele verloopt soepel.

17:50 17 uur 50. We zijn vertrokken! . Nog een 20-tal minuten en we kennen de winnaars van deze Zesdaagse van Gent. Kluge en De Buyst beginnen er in elk geval als leiders aan, ze hebben een ronde voorsprong op De Ketele/Ghys en op Mørkøv/Hansen. . We zijn vertrokken! Nog een 20-tal minuten en we kennen de winnaars van deze Zesdaagse van Gent. Kluge en De Buyst beginnen er in elk geval als leiders aan, ze hebben een ronde voorsprong op De Ketele/Ghys en op Mørkøv/Hansen.

17:49 17 uur 49. We maken ons klaar. De ontknoping van deze Zesdaagse van Gent staat op het punt om te beginnen. De renners duiken dan de laatste 50 rondes in. Grijpen De Ketele en Ghys nog de eindzege? Kluge en De Buyst beginnen er wel als leiders aan. . We maken ons klaar De ontknoping van deze Zesdaagse van Gent staat op het punt om te beginnen. De renners duiken dan de laatste 50 rondes in. Grijpen De Ketele en Ghys nog de eindzege? Kluge en De Buyst beginnen er wel als leiders aan.

17:44 17 uur 44. Cavendish verlaat op een draagberrie 't Kuipke. Hij zwaait nog naar de aanwezige fans, maar het ziet er op deze manier toch niet goed uit. . Cavendish verlaat op een draagberrie 't Kuipke. Hij zwaait nog naar de aanwezige fans, maar het ziet er op deze manier toch niet goed uit.

17:44 17 uur 44. Hansen: "Ik zag niet wat er voor mij gebeurde". Hansen: "Ik zag niet wat er voor mij gebeurde"

17:43 17 uur 43. Ik voel me niet geweldig, mijn lichaam is redelijk stijf. Ik kreeg wel de goedkeuring van de dokter om verder te gaan, maar ik heb me al beter gevoeld. . Lasse Norman Hansen. Ik voel me niet geweldig, mijn lichaam is redelijk stijf. Ik kreeg wel de goedkeuring van de dokter om verder te gaan, maar ik heb me al beter gevoeld. Lasse Norman Hansen

17:34 17 uur 34. De schade bij Cavendish leek een tijdje mee te vallen, maar de baan in 't Kuipke gaat nu toch open en het medisch personeel staat klaar. Hopelijk kan de Brit snel herstellen. . De schade bij Cavendish leek een tijdje mee te vallen, maar de baan in 't Kuipke gaat nu toch open en het medisch personeel staat klaar. Hopelijk kan de Brit snel herstellen.

17:33 17 uur 33. Ghys: "Gewoon een spijtig ongeluk". Ghys: "Gewoon een spijtig ongeluk"