Argentinië houdt Brazilië in bedwang (en dat is ook leuk voor de Rode Duivels)

Brazilië is al zeker van de kwalificatie voor het WK en was naar Argentinië afgezakt zonder sterspeler Neymar, die last had van een dijblessure. De beste kansen voor de rust waren voor de bezoekers, maar Vinicius Jr en Cunha konden niet scoren. Aan de overkant hield Alisson Rodrigo De Paul van de 1-0.



Na een gesloten 1e helft kwam er meer ruimte in de 2e helft. Fred en opnieuw Vinicius Jr flirtten tevergeefs met het openingsdoelpunt.



In de slotfase kon ook Lionel Messi zich nog tonen. De Argentijn stond na een blessure voor het eerst sinds oktober aan de aftrap en dwong Alisson in het slot nog tot een prima redding.



Door het gelijkspel van Argentinië en de overwinning van Ecuador tegen Chili zijn ook Messi en co nu zeker van deelname aan het WK.



De 0-0 is overigens ook goed nieuws voor België. Na het gelijkspel van de Rode Duivels in Wales had Brazilië de kans om over België naar de 1e plaats op de FIFA-ranking te wippen. Daarvoor had de Seleçao dan wel moeten winnen. De Rode Duivels blijven zo dus nog even op hun troon.