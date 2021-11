Hermans laat snor groeien voor Movember: "Nog niet indrukwekkend"

Movember, een samentrekking van moustache en november, wordt sinds 2003 georganiseerd om de schijnwerpers te vestigen op prostaat- en teelbalkanker.

"Ik doe het inderdaad voor het goeie doel", vertelt Quinten Hermans voor de start in Tabor. "Ik heb samen met de vriend van mijn zus besloten om eraan mee te doen."

"Ik laat mijn snor groeien sinds 1 november, ook al heb ik het toch al een beetje getrimd. Zoals je ziet, is het nog niet zo indrukwekkend. Maar er wordt toch over gesproken, dus we zijn goed bezig."