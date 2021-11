Europees kampioen Van der Haar haalt in Tabor weer vette vis binnen

Bekijk de samenvatting:

Het was geleden van januari 2017 dat Lars van der Haar een wereldbekercross kon winnen, maar vandaag stond er geen maat op de Europese kampioen.



De Nederlander plaatste een eerste aanval in ronde twee en maakte er een ware uitputtingsslag van. Zowel de mannen van Pauwels Sauzen - Bingoal als ploegmaat Toon Aerts namen af en toe het roer over, maar in de slotronde toonde Van der Haar wie de kapitein was.



Met enkele verschroeiende tussensprints reed hij Eli Iserbyt uit het wiel en reed hij solo naar de streep. Iserbyt moest vrede nemen met plaats twee voor Quinten Hermans, die een sterke wedstrijd reed na een lekke band.

Iserbyt wint vandaag niet, maar doet wel een gouden zaak in de stand. Eerste achtervolger Michael Vanthourenhout eindigde op plek 5 en verliest daardoor heel wat terrein. Van der Haar is eerste achtervolger op 61 punten.