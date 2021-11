Roberto Martinez schetst ideale scenario richting WK: "Hoop dat Eden volledig fit geraakt"

Bibberen hebben de Rode Duivels nooit gedaan tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK in Qatar. Volgens Roberto Martinez is dat een niet te onderschatten prestatie. "Want als je in het moderne voetbal 2 of 3 spelers hebt waarbij de intensiteit iéts minder is, zie je af", vertelde de bondscoach. Het maakt de cijfers van de Duivels de voorbije jaren alleen maar straffer, vindt Martinez. "De laatste drie kwalificatiecampagnes boekten we 25 zeges en speelden we 2 keer gelijk. Ongeacht het spelniveau was de attitude steeds uitzonderlijk. Jongens die naar de nationale ploeg kwamen, waren altijd volledig gefocust en betrokken." Zelfs iemand als Christian Benteke, die de voorbije jaren minder aan de bak kwam door de torenhoge concurrentie. "Hij werd vandaag niet altijd goed bediend, maar speelde wel zoals ik verwachtte."

Oefenkamp en Nations League

De toekomst dan. Roberto Martinez schetste ook hoe de laatste twaalf maanden richting het WK in Qatar er zullen uitzien.



"We zullen in verschillende fases werken", aldus de bondscoach. "Eerst en vooral trekken we dinsdag nog naar Wales om te winnen. Die verantwoordelijkheid hebben we, want Wales strijdt nog om de play-offs." "In maart is het de bedoeling om enkel spelers op te roepen met minder dan 50 caps. Tijdens dat oefenkamp zullen we hun rol binnen het team kunnen bepalen."

De zes wedstrijden in de Nations League worden de perfecte voorbereiding op het WK. Roberto Martinez

"Nadien volgen er nog 6 wedstrijden op het hoogste niveau in de Nations League. Vier in juni, twee in september. Die duels worden de perfecte voorbereiding op het WK." "Tussendoor zijn er ook nog twee transferperiodes waarin er veel kan gebeuren. Ik hoop vooral dat Eden Hazard volledig fit blijft. En dat iedere speler bij zijn club het beste van zichzelf kan tonen, want de concurrentie is enorm groot."

Geen Courtois in Wales?

Roberto Martinez vertelde nog dat de kans groot is dat Thibaut Courtois niet meereist naar Wales. De doelman werkte maar één training af in aanloop naar de match tegen Estland. "Hij is niet geblesseerd, maar we moeten voorzichtig zijn met zijn druk programma."

