Qatar calling! Rode Duivels gekwalificeerd voor WK na zege zonder glans tegen Estland

België - Estland in een notendop

Aanvalsgolf levert slechts één goal op

Slechts één kleine verrassing in de basiself van bondscoach Martinez: Castagne figureerde aan de rechterkant van de driemansverdediging. Zoals vooraf aangegeven stond Benteke in de spits. In afwezigheid van Lukaku en Batshuayi was de aanvaller van Crystal Palace gebrand op een sterke prestatie.

Benteke tekende voor het eerste gevaarlijke schot, dat afweek op een Ests been. De Rode Duivels tikten de bal geduldig rond, terwijl de Esten hun kamp opsloegen op de rand van de zestien meter. Doelman Igonen moest echter al snel een bal uit zijn tent vissen. Hij liet een voorzet van Carrasco onder zijn lichaam glippen, waardoor Benteke de 1-0 maar hoefde binnen te leggen.

Igonen herpakte zich wel door even later een vurige vrije trap van De Bruyne tegen de paal te tikken. De Belgen kwamen op toerental, maar de voetbalgoden werkten tegen. Benteke kopte krachtig tegen de paal en zag Igonen zijn schuiver net naast tikken. Hazard toonde dan weer dat hij nog roestig was door zich alleen voor de doelman te verslikken. Nadat Vanaken de 2-0 vergat binnen te koppen, verwaterde het Belgische spel tot de pauze.