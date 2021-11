Een mijlpaal om te vieren: Rode Duivels voor het eerst naar vijfde opeenvolgende grote toernooi

WK 2014: Eerste feestje voor Gouden Generatie

Stromae zorgt voor de muzikale noot, er is een groot vuurwerk en de spelers leven zich stevig uit met de bierflessen. Velen onder hen zijn uitgedost in de Braziliaanse kleuren. Sponsor ING heeft zelfs wegwijzers voorzien.

Eentje dat stevig gevierd wordt in de laatste groepswedstrijd tegen Wales. De galamatch kent een kleine domper door een late gelijkmaker van Ramsey, maar toch geniet de Heizel met volle teugen.

Niets zo mooi als de eerste keer. De Rode Duivels plaatsen zich dankzij twee doelpunten van Lukaku in Kroatië voor het WK 2014 in Brazilië. Het eerste grote succes van de Gouden Generatie.

EK 2016: Kwalificatie én plaats 1 op FIFA-ranking

Naast de kwalificatie viert België ook dat het voor het eerst nummer 1 op de FIFA-ranking wordt. Kompany zweept na afloop het publiek op. Het hoogtepunt is een minishow van het DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike.

23 op 30 - doelpuntensaldo: +19 #TousEnFrance. Met die slagzin vieren de Rode Duivels de kwalificatie voor het EK 2016 in Frankrijk. Opnieuw gebeurde dat buitenshuis (tegen Andorra), maar het feestje komt er pas na de thuismatch tegen Israël.

WK 2018: DJ Hazard doet Heizel ontploffen

28 op 30 - doelpuntensaldo: +37

Met een historische 28 op 30 freewheelen de Rode Duivels naar het WK in Rusland. De 4-0-zege in de slotmatch tegen Cyprus is de kers op de taart. De broertjes Hazard zijn de grootste feestvarkens met drie van de vier goals.

Na afloop laat Eden zich ook opmerken aan de draaitafel. Samen met DJ Henri PFR pompt de aanvaller keiharde beats door het Koning Boudenwijnstadion, dat ook geniet van een heuse lichtshow.