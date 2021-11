Bart Swings begint met 5e plaats op 5.000m aan wereldbekerseizoen

Er was in Tomaszow Mazowiecki werkelijk niets te doen aan Van der Poel. De regerend wereldkampioen op de 5.000 en de 10.000m was met 6'15"562 ruim vijf seconden sneller dan de Canadees Ted-Jan Bloemen (6'20"941) en de Nederlander Patrick Roest (6'21"226).

Bart Swings, die in Peking medaillekandidaat is op de olympische massastart, werd op het zware Poolse ijs vijfde in 6'23"501. Zijn laatste ronde legde hij af in 30"77.