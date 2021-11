Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) voor het eerst opgeroepen bij "die Mannschaft"

5 goals in 14 wedstrijden. De statistiek die Lukas Nmecha een selectie oplevert bij Duitsland. De ex-speler van Anderlecht heeft er een goed seizoensbegin opzitten bij de Duitse topclub.

Het is niet de eerste ervaring met de Duitse nationale ploeg voor Nmecha. In juni van dit jaar won hij nog het EK voor beloften met zijn land. Hij scoorde toen 4 goals op het toernooi en was met 7 goals in de kwalificaties ook van grote waarde.

Voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein en Armenië moet Nmecha wel ervaren rotten Müller en Reus op de bank houden, wil hij een basisplekje versieren.