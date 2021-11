Martinez roept Dante Vanzeir en Wout Faes op voor WK-kwalificaties

Wie moet de Belgische aanvalslinie leiden? Op die vraag moest Martinez met de blessures van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi een creatief antwoord verzinnen. Met Dante Vanzeir, de topschutter van Union, schudt hij een verrassing uit zijn mouw. Vanzeir, die voor het eerst wordt opgeroepen bij de Rode Duivels, moet samen met Christian Benteke en Divock Origi de aanval stofferen. Het is 45 jaar geleden dat met Jan Verheyen een speler van Union werd opgeroepen voor de nationale ploeg. "Dante beleeft een geweldig verhaal bij Union. Zijn evolutie is indrukwekkend", verklaart Martinez zijn keuze. "Felice Mazzu creëerde een winnaarsmentaliteit bij Union, Vanzeir is daar de belichaming van. Met twee geblesseerde spitsen is dit voor hem de kans om ervaring op te doen." "Hij is het gewoon om met twee spitsen te spelen. Hij penetreert de defensieve lijn graag en geeft een ploeg ruimte. Vanzeir heeft zijn plekje verdiend bij de Rode Duivels, nu moet ik bekijken of ik hem ook een rol kan geven op het veld."

Ook Divock Origi, die eindelijk weer kansen krijgt bij Liverpool, sluit weer aan bij de Rode Duivels. Zijn laatste speelminuten dateren van 8 oktober 2020 in de interland tegen Ivoorkust. Maar als het om het type spits gaat, lijkt Christian Benteke het dichtst aan te sluiten bij het profiel van Lukaku.

"De afwezigheid van Romelu Lukaku kan ik op verschillende manieren opvangen", zegt de bondscoach. "Als targetspits denk ik bijvoorbeeld aan Cristian Benteke. Origi, Vanzeir en Trossard zijn dan meer dynamische spitsen, al kan niemand Lukaku helemaal vervangen."

Krijgt Divock Origi een kans tegen Estland of Wales?

"Mooie kans voor Wout Faes"

Lukaku en Batshuayi zijn niet de enige vaste waarden die het tweeluik Estland-Wales moeten missen. Jérémy Doku is nog niet helemaal fit en ook voor Zinho Vanheusden komt een selectie te vroeg. Thomas Vermaelen kan niet naar België komen door de strenge quarantaineregels in Japan. Ook in de achterhoede moest Martinez dus wat gaten vullen. De bondscoach klopte voor het eerst aan bij Wout Faes, die bij Stade Reims speelt. Ook de linksvoetige Arthur Theate (Bologna) werd weer opgeroepen. "Wout Faes is een jonge verdediger die elke minuut speelt in Frankrijk", zegt Martinez. "Hij zit volop in zijn ontwikkeling, de Rode Duivels zijn een volgende stap in zijn carrière. Zinho Vanheusden en Sebastiaan Bornauw zijn geblesseerd, dus is dit een mooie kans voor Faes."



"Eden Hazard moet gewoon matchritme opdoen"

Met een overwinning tegen Estland zijn de Rode Duivels zeker van hun ticket voor het WK in Qatar. "Het WK wordt over een jaartje al gespeeld, dus ik ben al even bezig om het team daarop voor te bereiden", aldus Martinez. "Onze enige focus ligt op de kwalificatie voor de eindronde." Zal Eden Hazard een hoofdrol kunnen spelen op dat WK? De Rode Duivel sukkelt al even met zijn vorm en zit vaker op de bank dan hem lief is. Maar de bondscoach maakt zich nog niet al te veel zorgen. "Als buitenstaander kijken we anders naar de situatie van Eden Hazard. Hij speelt minder minuten dan we hoopten. We hebben een goede relatie met de medische staf van Real Madrid." "Zij verzekerden dat hij volledig fit is en extra hard aan het trainen is voor de rest van het seizoen. Nu moet hij spelen om matchritme op te doen. Zijn focus en attitude zitten alvast goed."