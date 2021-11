NBA in de ban van gewicht supertalent Zion Williamson: "Ik maak me zorgen om hem"

Over zijn talent bestaan geen twijfels, over zijn lichaam des te meer. Zion Williamson (21) kondigde zich aan als het grootste basketfenomeen in lange tijd. Twee jaar later is de impact van "de nieuwe LeBron" evenwel beperkt door blessureleed. Elke keer komt weer dezelfde vraag naar boven: is Williamson niet te zwaar?

Het was een beeld van maar enkele seconden. Op een ongelukkig moment en in een weinig flatterende trainingsoutfit. Toch volstond het om de discussie over het gewicht van Zion Williamson weer op te doen laaien. Het supertalent van de New Orleans Pelicans is momenteel out door een operatie aan de voet, maar is door de bewuste video opnieuw een groot thema in de NBA. Op Twitter was het clipje snel "Trending" en ook in de TV-studio's regende het grapjes en commentaren. "Alsof Shaquille (O’Neal, red.) en ik een baby hebben gekregen", klonk het bij basketlegende Charles Barkley.

Wonder der natuur

Het gewicht van Williamson is al van vóór zijn intrede in de NBA een thema. Voor de ogen van voormalig president Barack Obama scheurde Williamson na amper een halve minuut zijn Nike-schoen in een universiteitsduel. Stukgegaan door zijn enorme kracht. De Amerikaan is met zijn 129 kilo en 1m98 dan ook een wonder der natuur. Tijdens één week krachttraining won Williamson ooit 4 kilogram aan spieren. En ondanks zijn bouw is het fenomeen ook nog eens extreem explosief en wendbaar.



Een kracht maar ook een vloek, want kan een lichaam die combinatie wel aan? Het debuutseizoen van Williamson ging al snel in rook op door een knieblessure tijdens "preseason". Vorig jaar kon de power forward dan toch zijn talent aan de wereld laten zien. Hij speelde in 61 wedstrijden en scoorde gemiddeld 27 punten - meteen goed voor een plekje in het All Star-team.

Deze zomer volgde een nieuwe terugslag door een operatie aan zijn voet. En die inactiviteit had duidelijk ook een impact op het gewicht van Williamson. Tijdens publieke trainingen kan hij niet wegstoppen dat er enkele kilo's zijn bijgekomen. Naar verluidt staat de weegschaal nu op 136 kilogram.

Zorgen

Leden van de New Orleans Pelicans zijn ongerust, sponsors en analisten eveneens. Velen trekken dan ook aan de alarmbel. Wil Williamson een lange carrière in de fysiek slopende NBA uitbouwen, moet er iets veranderen. "Hij moet beter in conditie geraken", klonk het deze week bij ex-ploegmaat JJ Redick. "Dat is geen geheim. Zion moet gezond worden."

Zelfs wanneer je geblesseerd bent, moet je je eten onder controle houden. NBA-legende Charles Barkley