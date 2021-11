Wie zijn de ketjes van Union? De verrassende leiders in 1A

De 11 spelers met de meeste speelminuten

Casper Nielsen (1.251 minuten): het loopwonder

Unionist sinds zomer 2019: Nielsen is een van de twee Denen in de selectie van Union. De middenvelder had maar enkele maanden nodig om het etiket "te goed voor 1B" te verdienen en bewijst in 1A waarom. Sleutelspeler: Het is geen verrassing dat deze Deense alleskunner de meeste speelminuten verzamelde. Zijn grootste wapen is zijn onwaarschijnlijke loopvermogen. Hij kan ook scoren en assists geven, maar legt zich in de nieuwe realiteit van 1A zonder morren neer bij een meer dienende rol zodat aanvoerder Teuma zich kan uitleven. Potentieel en weetje: Nielsen is 27. Het zou bijna een wonder zijn als Union zijn eindstation wordt. De tijd dringt langzaam wel om opgemerkt te worden door een Duitse of Engelse subtopper. Zo kan hij misschien zijn droom realiseren: een keer opgeroepen worden voor Denemarken. Aan zijn olympische deelname in Rio met de beloften houdt hij een olympische tatoeage over.

Ismaël Kandouss (1.240 minuten): de eerste op het blad

Unionist sinds januari 2019: De Frans-Marokaanse verdediger is in januari drie seizoenen aan de slag in het Dudenpark en daarmee de langst dienende speler in de huidige selectie. Union plukte hem weg bij USL Duinkerke in de Franse derde klasse. Sleutelspeler: De kans is groot dat zijn naam als eerste op het blad van trainer Mazzu belandt. Met zijn 1,92m is hij sterk, snel en polyvalent. Hij is niet de beste voetballer, maar is zich daarvan bewust en speelt ernaar. Potentieel en weetje: Toen Union nog in 1B speelde kwamen verschillende 1A-clubs al aan zijn mouw trekken. Kandouss (23) heeft nog tijd en weet wat hij kan en niet kan. Goede kwaliteiten om eventueel door te groeien. Als rustige familieman keert hij geregeld terug naar Frankrijk.

Dante Vanzeir (1.204 minuten): de snelheidsduivel vooraan

Unionist sinds zomer 2020: Het was Felice Mazzu die aan het begin van zijn avontuur in 1B aandrong op de komst van Dante Vanzeir. Ze kennen elkaar van bij Racing Genk. Ondertussen is Vanzeir een van de publiekslievelingen van het Dudenpark. Sleutelspeler: Samen met Deniz Undav maakt hij brokken. Vanzeir is de snelheidsduivel van de twee. Niet de technisch meest verfijnde speler, maar wel slim en altijd energiek. Goed voor 9 goals en 5 assists voorlopig. Potentieel en weetje: Niet toevalig ligt de geschatte marktwaarde van Vanzeir het hoogste van alle spelers van Union. Een spits van 23, die scoort en snelheid heeft, zit niet aan zijn plafond. Dat hij zichzelf enkel in een tweespitsensysteem ziet, beperkt zijn opties wel. Misschien moet hij zijn volgende stap eens goed bespreken met zijn zus Luna, waarmee hij sinds kort in hetzelfde huis woont in Leuven.

Anthony Moris (1.170 minuten): de doelman die assists wil geven

Unionist sinds zomer 2020: In de zomer van 2014 zat de huidige doelman van Union zes maanden zonder werk, maar kijk, op een dag vind je de club van je dromen. In vier onderlinge duels met Virton in 1B kon Morris Union overtuigen van zijn kwaliteiten. Sleutelspeler: Sindsdien speelt de atypische doelman van Union alle belangrijke wedstrijden. Atypisch omdat de Luxemburger niet van de grootste is voor een doelman (1,86m), maar veel compenseert met zijn uitstekend voetenwerk en mateloze ambitie. Voor Moris is een assist geven een doel. Zijn favoriete aanspeelpunt de snelle Dante Vanzeir. Potentieel en weetje: Op zijn 31e moet de doelman van Union wellicht niet meer dromen van een enorme stap hogerop, maar iemand die immer ambitieus is, vindt altijd een uitdaging. Moris droomt van een groot toernooi met Luxemburg naar het voorbeeld van Noord-Macedonië op het afgelopen EK.

Deniz Undav (1.160 minuten): de onverklaarbare targetspits

Unionist sinds zomer 2020: Iedereen die het eersteklassevoetbal volgt kent de 25-jarige Duitse spits ondertussen wel. Dat was ooit anders, maar zijn statistieken in de Duitse derde klasse bij Meppen (dicht tegen de grens met Nederland) vielen Union op. Sleutelspeler: Nu trekt hij zijn statistieken van vroeger gewoon door. Met 8 goals + 8 assists in 13 matchen zijn die indrukwekkend. Fans en journalisten hebben het nog altijd moeilijk om uit te leggen hoe iemand van 1,78m zo goed een bal kan afschermen. Dat koppelt hij aan inzicht en afwerking. Want vergis u niet, hoe goed de samenwerking met maatje Vanzeir ook is, Undav wil vooral ook graag zelf socren. Potentieel en weetje: Undav genoot zijn opleiding bij Werder Bremen en zal stiekem wel dromen van een middenmoter in Duitsland. Voor Union speelde hij nooit buiten zijn geboorteland. Hij kende daardoor een moeilijke aanpassingsperiode in Brussel. Hij voelde zich wat eenzaam tot zijn familie arriveerde.

Teddy Teuma (1.055): de aanvoerder in alle betekenissen van het woord

Unionist sinds januari 2019: Teddy Teuma past bij Union en Union bij Teuma. De middenvelder krijgt soms het verwijt té veel temperament te hebben. Dat ligt misschien aan zijn Zuid-Frans en Maltees bloed. Speelde hiervoor bij Red Star, de vierde oudste club van Franktijk en een traditieclub. Voelt zich dus thuis bij stamnummer 10 in België. Sleutelspeler: De aanvoerder van Union is de eerste aanjager van de ploeg, maar toont dit seizoen dat hij ook voetballend mee kan in 1A. Zijn techniek is bovengemiddeld en zijn linkervoet een groot wapen in de aanvoer. Potentieel en weetje: Teuma zeurde sinds het begin van het seizoen de oren van het hoofd van de materiaalman om op zijn shirt ook de T van zijn voornaam te zetten. Sinds er T. Teuma staat, scoorde hij al twee keer. Misschien droomt hij nog van een transfer naar Frankrijk, maar hij voelt zich goed in Brussel.

Loïc Lapoussin (1.010 minuten): de dribbelaar

Unionist sinds zomer 2020: Union kende de kwaliteiten van de middenvelder na vier confrontaties met zijn vorige club in het seizoen 2019-2020. Hij was een van de vier spelers die Union opviste bij Virton, toen die club geen licentie meer kreeg voor 1B. Basisspeler: De Fransman met roots in Madagascar speelde al in elke competitiewedstrijd dit seizoen. Dribbelen is zijn natuurlijke aard, maar mee verdedigen zit minder in zijn natuur. Dat is nochtans noodzakelijk als hij op de flank wordt gezet. Onder invloed van Mazzu wordt hij meer en meer teamspeler. Potentieel en weetje: Op zijn 25e zijn dit belangrijke jaren als Lapoussin nog ambities hogerop heeft. Bij Union speelt hij opnieuw samen met aanvoerder Teuma, wie hij eerder al tegenkwam bij Red Star in Frankrijk.

Jonas Bager (967 speelminuten): de hardste van allemaal

Unionist sinds zomer 2019: Is een product van het de datascouting van Union. Werd weggehaald bij de Deense middenmoter Randers FC. Basisspeler: In het systeem van Union strijden vier spelers (Burgess, Van Der Heyden, Kandouss en Bager) voor drie plaatsen centraal achterin. In twee seizoenen onder Mazzu speelt hij bijna altijd, al was dat uitgerekend de laatste vier matchen niet meer het geval. Staat op training bekend als de hardste speler van allemaal. Is niet de grootste, maar kan goed koppen. Potentieel en weetje: Ook Bager is 25 jaar en ook hij zal dit seizoen gewikt en gewogen worden op het niveau van 1A. Met zijn droge humor is hij wel een graag geziene medespeler.

Siebe Van Der Heide (908 minuten): het jeugdproduct van Anderlecht

Unionist sinds zomer 2019: Een jeugdproduct van Anderlecht dat het mooie weer nu maakt in buurgemeente Vorst (waar het stadion van Union ligt). Zijn goede statistieken bij FC Eindhoven kwamen uit de computer gerold toen Union de zoektermen "linksvoetig", "verdediger" en "goede voorzet" in de database van eigenaar Tony Bloom invoerde. Sleutelspeler: Speelt niet altijd, maar heeft zijn rol van sleutelspeler te danken aan zijn linkervoet en aan zijn winnaarsmentaliteit. Zag u zijn aanvallende tackle tegen Ngadeu diep op de helft van AA Gent (video vanaf 4'20")? Potentieel en weetje: De verdediger van Union moet zichzelf eerst nog meer bewijzen op het hoogste niveau, maar zijn profiel (23 jaar, linksvoetig en Belg) is interessant voor andere clubs. Hij is een voortrekker in het zingen met de fans na een match en liet na de titel in 1B het logo van de club tatoeëren op zijn bil.

Christian Burgess (874 minuten): de geëngageerde intellectueel

Unionist sinds zomer 2020: Geen terrein dat de datamachine van eigenaar Tony Bloom zo goed kent als zijn eigen Engelse geboortegrond. Verdediger Burgess werd opgepikt in de Engelse derde klasse toen zijn contract bij Portsmouth afliep. Basisspeler: De wapens van Burgess in de strijd om een basisplaats zijn een goede inspeelpass en meer technisch vermogen dan je van iemand van 1,96m niet zou verwachten. Koppen kan hij uiteeraard ook. Grootste minpunt is een gebrek aan snelheid, wat pijnlijk duidelijk werd bij de 0-2 van Seraing. Potentieel en weetje: Intellectuele mannen houden vaak van baarden en lang haar. Burgess is zo een intelectueel. De geboren Londenaar houdt van reizen, engageerde zich om voedselpakken uit te delen in het vluchtelingenkamp van Calais en voor hem maakt de kok van Union vegan eten. Burgess zal zelf slim genoeg zijn om te weten dat hij op zijn 30e op zijn niveau voetbalt.

Bart Nieuwkoop (763 minuten): voor altijd herinnerd in Rotterdam voor een inworp

Unionist sinds deze zomer: De Nederlandse flankspeler van 25 jaar werd opgevist bij Feyenoord waar hij op overschot was. Basisspeler: Verdrong sinds speeldag zes Guillaume Francois uit de basisploeg en is sindsdien vaste waarde om de rechterflank op en af te draven. Is fysiek sterk en na Mitoma en Vanzeir wellicht de snelste van het pak. Werd bij Feyenoord opgeleid als een nummer 8 waardoor hij vrij compleet is al voetballer. Potentieel en weetje: Nieuwkoop is 25 jaar en lijkt nog te kunnen doorgroeien. Wordt in zijn huidige carrière voor de eeuwigheid herinnerd in Rotterdam omdat hij verantwoordelijk was voor de inworp waaruit Dirk Kuyt de beslissende treffer maakte in de titelmatch van Feyenoord in 2017.

Twee talenten om in de gaten te houden: Mitoma en Sorinola

Kaoru Mitoma (375 minuten): de laatbloeier uit Japan

Unionist sinds afgelopen zomer: De Japanse sensatie van de afgelopen weken is eigendom van Brighton, de Premier League-club van eigenaar Bloom. Daar waren de statistieken van Mitoma - onder meer tijdens de Olympische Spelen - niet onopgemerkt gebleven. Basisspeler: De Japanner heeft alles om een sleutelspeler te worden. Na twee trainingen wist iedereen bij Union naar verluidt voldoende over zijn kwaliteiten. Bal aan de voet is zijn versnelling, zijn versnelling in de versnelling en zijn dribbelvaardigheid van een zeldzaam niveau. Alleen moest hij langzaam gebracht worden. Potentieel en weetje: Vergis je niet in de leeftijd van Mitoma. Hij is 24 en eerder een laatbloeier. Dat heeft een reden. Hij maakte eerste zijn studies af in Japan, ontwikkelde zich daar in het universiteitsvoetbal en gooit zich nu pas voltijds op het profvoetbal. Daarom dat Brighton hem uitleende en daarom dat hij bij Union tot nu voorzichtig gebracht moest worden.

Matthew Sorinola (238 minuten) The next big thing?