De Coninck: "Voor Mazzu is dit een geweldige revanche op Genk en Charleroi"

Download de podcast van De Tribune

Union is Beerschot of Eupen niet

"Met de penaltymisser van Gent en enkele schoten op het doelhout, had de match van Union wel anders kunnen lopen, maar de essentie is dat Union nog niet veel punten gepakt heeft, die ze niet verdiend hebben."

"Ook voor Eupen was het enkele weken geleden anders. Eupen speelde in Gent voor de leidersplaats, maar het werd weggespeeld door Gent."

"Union hadden de match onder controle en als ze prikten, dan was het gevaarlijk. Ook al was dat maar drie of vier keer. En defensief zijn ze moeilijk te ontgrendelen. Dat is bijvoorbeeld het verschil met Beerschot, dat vorig jaar ook een geweldige start maakte, maar telkens drie keer moest scoren om te kunnen winnen."

Hein Vanhaezebrouck had het over een hold-up op zijn ploeg van Union, maar de negende zege van de Brusselaars - geen enkele ploeg doet beter - kwam er niet als bij toeval. "Je had niet het gevoel dat Union werd weggespeeld", vindt Wim De Coninck.

"Het is niet dat Mazzu het met een vedettenelftal doet"

"Het is ook niet dat Mazzu het met een vedettenelftal doet. Undav komt uit het niets, Vanzeir is al meermaals doorgestuurd bij andere clubs, doelman Moris heeft al een heel parcours afgelegd, Nieuwkoop mocht weg bij Feyenoord, Van Der Heyden kwam bij Oostende niet aan spelen toe."

"Het is toch logisch dat je als trainer met jezelf bezig bent als het niet goed gaat, want jij krijgt uiteindelijk altijd als eerste de rekening gepresenteerd."

"Dat is een geweldige revanche op Genk, waar Mazzu mislukt was. En ook op het einde van zijn tijd bij Charleroi waren er geluiden te horen dat Mazzu te veel met zichzelf bezig was."

Het is 25 jaar geleden dat Lierse verrassend kampioen werd. Het zou geweldig zijn voor Union, maar in principe is hun kern te klein.

"Match in de Ghelamco Arena was een 6-puntenmatch

Clubs die dit seizoen Play-off I willen spelen, hebben ondertussen begrepen dat ze rekening moeten houden met Union. "De match tegen AA Gent was daarom een 6 puntenmatch. Door de zege van Union is het verschil tussen die twee nu 11 punten, als Gent had gewonnen was dat 5 punten", zei Wim De Coninck.

"Leicester won de titel in de Premier League na zijn tweede seizoen, een titel voor Union zou nog straffer zijn, want dit is nog maar hun eerste seizoen terug in eerste klasse. Het is 25 jaar geleden dat Lierse verrassend kampioen werd. Het zou geweldig zijn voor Union, maar in principe is hun kern te klein."



"Hun volgende wedstrijden zijn allemaal haalbare kaarten, maar ik heb wel het gvoel dat ze liever de underdog zijn."