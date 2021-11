Vanhaezebrouck: "Zorgen dat we morgen al zeker zijn van groepswinst"

Gent is op oorlogspad in de Conference League. Het staat alleen aan de leiding in Groep B en kan zich morgen tegen rechtsreekse concurrent Partizan al verzekeren van groepswinst. In de heenwedstrijd wonnen de mannen van Vanhaezebrouck met 0-1. De coach blijft toch op zijn hoede: "Het zal een helse strijd worden."

AA Gent neemt het morgen in de Conference League op tegen Partizan. De leider in Servische competitie staat drie punten achter onze landgenoten, maar is in de heenwedstrijd een zware klant gebleken. Het werd toen nipt 0-1 dankzij Sven Kums. Als de mannen van Vanhaezebrouck morgen opnieuw winnen, zijn ze zeker van groepswinst en een plaatsje in de volgende ronde. De trainer van Gent beseft dat het tijd is om te oogsten. Al zal dat wel wat voeten in de aarde hebben ...

Partizan zal zich extra aangepast hebben aan ons. Het zal een helse strijd worden. Hein Vanhaezebrouck

"Ik ben me ervan bewust dat het klusje morgen niet zomaar geklaard zal zijn. De driepunter zal in een helse strijd beslecht worden. Partizan is een heel moeilijk te bespelen tegenstander, die zich waarschijnlijk extra aangepast zal hebben aan ons."

"De Serviërs kenden ons in de heenwedstrijd niet voldoende, denk ik. Ze hebben toen een waarschuwing gekregen. Een tweede keer zal hen dat niet meer overkomen."

"We moeten gewoon opnieuw op het scorebord tonen dat we de betere ploeg zijn. Een wedstrijd zoals tegen Union kunnen we ons dus niet veroorloven. Ook al hadden we overwicht en meer kansen, in het voetbal is het altijd het resultaat dat telt."

Sven Kums zorgde in Servië voor de enige treffer.

Met of zonder Depoitre spelen?

Partizan staat comfortabel aan de leiding in Servië, maar mist voor het duel tegen Depoitre en co enkele cruciale spelers. Geen reden tot jolijt, volgens trainer Vanhaezebrouck. "Hun kern is aanzienlijk en ze roteren al heel het seizoen. Op alle posities hebben ze een dubbele bezetting." Bij Gent zelf was het zelf ook even bang afwachten toen Depoitre het veld moest verlaten dit weekend. Vanhaezebrouck stelde op de persconferentie alvast gerust. "Onze staff doet goed werk. Iedereen is vandaag fit op training verschenen."

Depoitere is een van de redenen waarom ons team opnieuw kan meedingen met de top Hein Vanhaezebrouck