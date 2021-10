Kums brengt AA Gent stapje dichter bij Europese overwintering

Partizan Belgrado - KAA Gent in een notendop:

Dominant Gent kan balbezit niet verzilveren

In een sfeervol Partizanstadion namen de bezoekers onder leiding van Odjidja de wedstrijd meteen in handen. Na een knap een-tweetje met Depoitre werd de Gentse aanvoerder tegen de grond gewerkt in de zestien. Geen strafschop, wel geel voor een schwalbe. Een vreemde beslissing van scheidsrechter Madden. Gent bleef de wedstrijd controleren, maar echte doelkansen bij elkaar voetballen lukte lange tijd niet. Toen Depoitre na 20 minuten dan toch eens in stelling werd gebracht door Chakvetadze mikte de Belgische spits zijn poging hoog over het doel van Popovic. Partizan loerde op de counter en na dom balverlies van Okumu stond het niet veel later zowaar bijna 1-0. Gomes probeerde het met een lage schuiver, maar de Kaapverdische goaltjesdief zag zijn schot uiteindelijk nipt naast zoeven.

Kums breekt de ban, gelijkmaker spat uiteen op de lat

Aangestuwd door de zingende thuisfans kwam Partizan beter uit de kleedkamer. Toch was de eerste echte kans voor Gent, maar Chakvetadze stuurde de bal oog in oog met Popovic nog wild de tribune in.



Een enorme misser, maar op het uur was het dan toch raak voor de bezoekers. Nadat Popovic Odjidja eerst nog knap van de 0-1 hield, was het Sven Kums die de openingstreffer op aangeven van Samoise tegen de netten kopte.



Gent duwde het gaspedaal nu helemaal in, maar vond tot twee keer toe Popovic op zijn weg. Odjidja zag een knappe vrije trap in extremis nog van onder de lat weggehaald worden, waarna ook Nurio aan de 2e paal niet voorbij de Servische doelman geraakte.



Partizan bleef hopen op de gelijkmaker en enkele minuten voor tijd leek die ook te gaan vallen. Vujacic verstuurde een kruisraket vanop zo'n 35 meter, maar zag de 1-1 via een vinger van Bolat op de lat uiteenspatten.



Gent boekt zo een 9 op 9 en komt alleen aan de leiding in zijn groep. Europees overwinteren mag de manschappen van coach Hein Vanhaezebrouck nu dus niet meer ontsnappen.