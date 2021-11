De Coninck: "Had AA Gent aan Michael Frey gedacht, dan stonden zij aan de leiding"

Beste voetbal van de laag geklasseerde ploegen

Soms zeggen cijfers meer dan woorden. AA Gent had in de eerste helft tegen Union afgelopen zondag 72 procent balbezit, maar het miste in de eerste helft al voor de derde keer op vijf strafschoppen dit seizoen dé ultieme kans op een goal in het voetbal. Gent raakte bovendien vier keer het doelhout tegen de Brusselaars.

"Gent is de ploeg die het beste speelt van de laag geklasseerde ploegen. Op een bepaald moment speelden ze het beste voetbal van België", zei Gent-watcher Wim De Coninck in onze podcast De Tribune.

"Tegen Union hadden ze de match altijd gewonnen als ze iemand in de gelederen hadden die een goal kan maken. Vorig jaar was er nog Jaremtsjoek om dat af en toe te doen. Depoitre speelt een sterk seizoen, maar scoort niet. Dat is zijn sterkte ook nooit echt geweest."

"Ook de combinatie met Tissoudali is goed. Gent creëert daardoor veel kansen, maar dat resulteert niet in goals. En Gianni Bruno maakte vorig jaar 20 goals voor Zulte Waregem, maar is al een hele tijd geblesseerd nu."