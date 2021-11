Desmet likt nog steeds haar wonden: "Winterspelen komen nog niet in gevaar"

Met de komende Winterspelen indachtig legden we ons oor te luister bij bondscoach Pieter Gysel. “Het is lastig voor Hanne omdat ze steeds geremd wordt door die blessures. Ze wil ook niet gewoon naar de Spelen gaan om een souvenir te collecteren. Ze wil meestrijden met de top."

"De kwalificatie voor haar individuele nummers zou dus geen probleem mogen zijn. We hopen gewoon dat ze snel opnieuw topfit geraakt. Momenteel komen de Winterspelen dus niet in het gedrang, maar de spaarmodus-periode mag toch niet heel lang meer aanslepen voor Hanne."

"We hebben de afgelopen weken wel gemerkt dat ze ook met wat minder training goed kan presteren. Zelfs met aangepaste strategieën om haar wat te sparen, haalt ze voldoende punten om zich te kwalificeren voor de Winterspelen."

Zien we Hanne én Stijn Desmet in de mixed relays in Peking?

Naast de individuele nummers zou Hanne Desmet ook van cruciaal belang kunnen zijn in het mixed relay-event in Peking. Samen met onder anderen haar broer Stijn Desmet vechten ze nog volop voor hun olympisch ticket. Onlangs werden broer en zus nog vierde in de laatste Wereldbekerfinale.

Een knappe prestatie, volgens bondscoach Pieter Gysel. “We hebben met deze ploeg eigenlijk nog maar 4 keer deelgenomen aan een mixed relay-event. Van die vier keer zijn we er twee keer in geslaagd om de finale al te halen. Dat is een noemenswaardige prestatie, als je het mij vraagt."

"We kunnen natuurlijk steeds rekenen op het sterke slotoffensief van Stijn Desmet, de broer van Hanne. Hij is gespecialiseerd in een inhaalrace aan hoge snelheid. Zo heeft hij onze aflossingsteams al enkele keren mee naar de top geloodst.”