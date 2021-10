Shorttrackster Hanne Desmet moet even rusten met verstoord evenwichtsorgaan

Het pad naar de Winterspelen in Peking, die over 4 maanden op 4 februari starten, loopt niet over rozen voor Hanne Desmet. Na een hersenschudding vorige maand op trainingskamp heeft ze nu last van haar evenwichtsorgaan.

Desmet was ingeschreven voor een oefenwedstrijd in Heerenveen, maar kwam uiteindelijk niet in actie. "Hanne had op training een verstoord evenwicht en misselijk gevoel", klinkt het bij de Belgische schaatsbond.

"Op vrijdag werd z onderzocht in het ziekenhuis en daar was de diagnose een verstoord evenwichtsorgaan. Dat zou volgens de dokters geen gevolg zijn van haar hersenschudding vorige maand."

Desmet, vorig jaar goed voor zilver op de 1.000 meter op het WK shorttrack, moet nu enkele dagen rust nemen. Daarna wil ze de training hervatten met het oog op de eerste Wereldbekermanche, op 21 oktober in Peking. Die wedstrijd is ook belangrijk voor olympische kwalificatie.