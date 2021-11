Na 3 speeldagen in de Champions League: wie wrijft zich in de handen en wie bibbert?

In de Champions League wordt vanavond en woensdagavond het mes in de 4e speeldag gezet. Na 3 ontmoetingen hebben de 8 groepen al iets prijsgegeven over hoe de kaarten liggen. Ajax, Bayern München, Juventus, Liverpool en RB Salzburg kunnen misschien al op hun beide oren slapen na deze week.

groep A

Blijft RB Leipzig in leven?

Na de 1-5-bolwassing van twee weken geleden in Jan Breydel lijkt vrijwel niemand rekening te houden met een Brugse stunt in het Etihad Stadium woensdagavond, maar met dit Club Brugge weet je in deze Europese jaargang nooit. Dankzij de 4 op 9 uit zijn heenronde beschikt het alleszins nog altijd over stevige papieren voor een Europees vervolg. PSG en Manchester City lijken de logica evenwel te respecteren en kunnen met een overwinning zo goed als zeker zijn van de volgende ronde. Let op: PSG verloor in november 2020 wel bij Leipzig en de puntenloze Duitsers hoeven de geblesseerde Lionel Messi alleszins niet te vrezen.

groep B

De vervelende nul van Milan

Liverpool krijgt woensdag al een eerste matchbal. Het klopte Atletico Madrid in de Spaanse hoofdstad en kan op Anfield de kwalificatie in de wacht slepen. Atletico moet in eerste instantie kijken naar Porto voor het tweede ticket, want AC Milan zal een flinke remonte nodig hebben om Europees nog potten te breken. In de Serie A deelt het de leiding met Napoli met 31 op 33, maar in Europa heeft het nog geen punt gesprokkeld. Het speelt nu gastheer voor Porto: in San Siro heeft Milan dit seizoen al zijn matchen gewonnen, op de Europese visite van Atletico Madrid na.

UEFA Champions League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Liverpool 9 3 3 0 0 11 5 6 2 Atlético Madrid 4 3 1 1 1 4 4 0 3 FC Porto 4 3 1 1 1 2 5 -3 4 AC Milan 0 3 0 3 0 3 6 -3 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Liverpool 3 1 1 0 0 3 2 1 2 Atlético Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1 3 FC Porto 3 2 1 1 0 2 5 -3 4 AC Milan 0 1 0 1 0 1 2 -1 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Liverpool 6 2 2 0 0 8 3 5 2 Atlético Madrid 3 1 1 0 0 2 1 1 3 FC Porto 1 1 0 0 1 0 0 0 4 AC Milan 0 2 0 2 0 2 4 -2

groep C

Wraak voor Dortmund?

Als de spektakelwaarde extra punten zou opleveren, dan zou Ajax al een eeuwigheid in de volgende ronde zitten. Het scoort in deze groepsfase gemiddeld 3 keer per wedstrijd. Borussia Dortmund kreeg die rekening alvast gepresenteerd in de ArenA: het werd er 4-0. De Duitsers zijn dus tuk op wraak, maar missen nog altijd Erling Haaland. Bij de tegenstander haalt de Champions League het beste in Sébastien Haller naar boven: hij is voorlopig topschutter met 6 rozen.

UEFA Champions League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Ajax 9 3 3 0 0 11 1 10 2 Borussia Dortmund 6 3 2 1 0 3 5 -2 3 Sporting CP 3 3 1 2 0 5 7 -2 4 Besiktas 0 3 0 3 0 2 8 -6 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Ajax 6 2 2 0 0 6 0 6 2 Borussia Dortmund 3 1 1 0 0 1 0 1 3 Sporting CP 0 1 0 1 0 1 5 -4 4 Besiktas 0 2 0 2 0 2 6 -4 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Ajax 3 1 1 0 0 5 1 4 2 Borussia Dortmund 3 2 1 1 0 2 5 -3 3 Sporting CP 3 2 1 1 0 4 2 2 4 Besiktas 0 1 0 1 0 0 2 -2

groep D

Stuntploeg Sheriff

Dat Sheriff Tiraspol zich kon kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League, was al een huzarenstukje. Dat het na 3 matchen de leiding zou delen, is helemaal te gek voor woorden. Het telt net als Real Madrid 6 punten, maar Inter heeft de jacht geopend op de Moldavische surprise. Inter wil voor het eerst sinds 2011-2012 naar de achtste finales en wil na de 3-1 in Lombardije de hiërarchie volledig omdraaien. Real Madrid kan de lachende derde zijn. Zij verbrijzelden Sjachtar Donetsk met 0-5, maar de Oekraïners wonnen vorig seizoen dan weer met 2-3 in Bernabeu.

UEFA Champions League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 FC Sheriff 6 3 2 1 0 5 4 1 2 Real Madrid 6 3 2 1 0 7 2 5 3 Internazionale 4 3 1 1 1 3 2 1 4 Shakhtar Donetsk 1 3 0 2 1 0 7 -7 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 FC Sheriff 3 1 1 0 0 2 0 2 2 Real Madrid 0 1 0 1 0 1 2 -1 3 Internazionale 3 2 1 1 0 3 2 1 4 Shakhtar Donetsk 1 2 0 1 1 0 5 -5 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 FC Sheriff 3 2 1 1 0 3 4 -1 2 Real Madrid 6 2 2 0 0 6 0 6 3 Internazionale 1 1 0 0 1 0 0 0 4 Shakhtar Donetsk 0 1 0 1 0 0 2 -2

groep E

Barcelona kan alleen maar dromen van de cijfers van Bayern

Naast Ajax is ook Bayern München als een wervelwind aan zijn Europese campagne begonnen. 3 zeges, 12 doelpunten en geen tegengoal: Bayern beschikt over de beste aanval en de beste defensie. De bekerdreun tegen Mönchengladbach (5-0) werd doorgespoeld in de competitie (5-2 tegen Union Berlijn) en Robert Lewandowski zal zijn 100e match in de Champions League niet onopgemerkt willen laten passeren. Hij is de op twee na beste schutter in de geschiedenis met 78 streepjes achter zijn naam. Coach Julian Nagelsmann zou na zijn coronabesmetting dan weer kunnen plaatsnemen op de bank. De Beierse luxe is geenszins van tel voor FC Barcelona. Het schonk zichzelf een levenslijn na de zege tegen Dinamo Kiev, maar in Oekraïne heeft het absoluut punten nodig om ook in Europa niet onmiddellijk af te gaan als een gieter.

groep F

Iedereen gelooft nog in zijn kansen

Turbulentie, dat is ook de rode draad bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer heeft in tegenstelling tot Ronald Koeman zijn zitje nog niet moeten verlaten, maar veel krediet heeft de Noor niet meer. Alles ligt nog op een zakdoek in deze poule en Atalanta Bergamo zal United met het mes tussen de tanden ontvangen. Op Old Trafford liet het een 0-2-voorsprong nog door de vingers glippen. Villarreal ligt - zoals altijd - op de loer en kan de winnaar van de speeldag worden. Het verpletterde Young Boys Bern met 1-4 en wil zijn vuurtje voor de volgende ronde stevig laten branden. Na vanavond is in deze groep alleszins nog niets beslist.

groep G

Vliegt deze RB-telg wel naar de volgende ronde?

RB Salzburg staat met anderhalf been in de volgende ronde en kan de bal vanavond al in doel koppen. Het trekt naar het geplaagde Wolfsburg, waar de Belgische enclave na de trainerswissel afgelopen weekend eindelijk nog eens kon winnen. Sevilla en Rijsel spelen wellicht een zespuntenmatch voor het tweede ticket. De Franse kampioen geraakt maar niet op toerental en verloor vrijdag ook van PSG. Sevilla staat op de derde plaats in La Liga.

groep H

Juventus kan de Serie A-zorgen even vergeten

In de Serie A verloor Juventus twee keer op een rij, maar in Europa is er geen vuiltje aan de lucht. Het liet nog niets liggen en in eigen huis kan de kwalificatie vanavond bijgeschreven worden. Titelverdediger Chelsea ontvangt rode lantaarn Malmö. In Zweden werd met 0-4 gewonnen. Romelu Lukaku verliet toen geblesseerd het veld en is nog altijd niet inzetbaar.

UEFA Champions League Ch. League Groep H speeldag 4 Malmö FF Chelsea 18u45

Juventus FC Zenit 21u00