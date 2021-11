Het schietkraam van Eli Iserbyt en een waarschuwing: "Rep u, want Boedapest komt eraan"

De Koppenbergcross is traditioneel het eerste moment waarop Michel Wuyts en Paul Herygers stilstaan bij wat het veldritseizoen al heeft opgeleverd. Eli Iserbyt is oppermachtig bij de mannen, bij de vrouwen wordt de Nederlandse dominantie plots verstoord. Lees hier de beschouwingen van ons duo.

Michel Wuyts steekt van wal met de vaststelling dat het een "hyperbezet" seizoen is met dubbele weekends. "De Wereldbeker pakt alles in en de rest van de crossen moet naar de tweede plek op zaterdag", merkt onze wielercommentator op. "De weekends vallen zwaar uit en er moet geschrapt worden. Maar ondanks de keuzes kun je niet om enkele vaststellingen heen." "Zo is Denise Betsema de nummer 1 bij de vrouwen. Ze is de leading lady. Ze is handig, technisch heel sterk en ze is goed op alle parcours. Vooral de uitbreiding qua omlopen charmeert me. Ze pakt ook de zware crossen in." "Ze heeft een ferme stap gezet", ziet ook Paul Herygers. "Ze staat bijna altijd op het podium. Ze haalt het geregeld van Lucinda Brand, wat nog niet te vaak gebeurd is. Ze is klaar om helemaal naar boven te schieten."

Dat Hongaarse MTB-talent pakt ook de cross in en er zal niet veel aan te doen zijn. Michel Wuyts over Kata Blanka Vas, zondag winnares in Overijse

"Maar ik ben er wel van overtuigd dat het ook een momentopname is", gaat Michel Wuyts verder. "Voor definitieve analyses moeten we wachten tot eind deze maand. Dan zal Brand al een stap gezet hebben en Ceylin Alvarado zal in haar zog volgen."

"Maar er manifesteren zich ook veel youngsters en wie zich bij uitstek in de kijker rijdt, is Kata Blanka Vas. Fenomenaal!" "Daar hebben we het laatste nog niet van gezien", pikt Paul Herygers is. Hij heeft de Hongaarse al een poosje begeleid. "We zouden er uren over kunnen praten. Ze is van niets gekomen, maar ze is getalenteerd en ze zal carrière maken." "Dat MTB-talent pakt ook de cross in en er zal niet veel aan te doen zijn", voorspelt Michel Wuyts. "Alvarado en alle anderen: rep u, want Boedapest komt eraan."

"Pijpje schieten met Eli Iserbyt op de kermis"

Bij de mannen herhaalt de geschiedenis zich: Eli Iserbyt is heer en meester in de openingsfase van het seizoen. "Hij doet het nog straffer met 8 overwinningen, ook op terreinen die vroeger de zijne niet waren", complimenteert Michel Wuyts. "Op verschillende manieren: soms met een solo, soms met heel veel verstand." Paul Herygers: "Hij is heel nuchter en doeltreffend. Alles waar Iserbyt op schiet, is raak. Het is zoals pijpje schieten op de kermis: één kogel en het pijpje is weg. En het is nog niet gedaan." Iserbyt voert de klassementen aan. Moet hij rekening houden met de komst van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock en moet hij daarom nu wat gas terugnemen? "Alles gaat hem voor de wind. Ik neem aan dat hij voorlopig geen keuze kan maken. De goeie renners maken geen keuzes." "Zij die onder hen staan, doen dat wel. Ze schrappen een cross en dat is logisch. Daar hoef je niet verlegen voor te zijn: zeg dat gewoon. Daar hoeft geen dokter aan te pas te komen." Het gevaar voor Iserbyt komt ook niet meteen van de jeugd. Michel Wuyts: "Je hebt wel Ryan Kamp en Pim Ronhaar, maar zij hebben niet die klasse die je bij de vrouwen waarneemt, waar 18-jarigen naar het podium doorstoten."

