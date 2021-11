Ongenaakbare Eli Iserbyt is nog maar eens het alfamannetje op de Koppenberg

Bekijk de samenvatting:

Iserbyt gaat er al snel vandoor

Toen Aerts in de achtervolging nog eens tegen de vlakte ging, was het pleit halverwege al beslecht. Ook een felle regenbui kon Iserbyt niet afstoppen. Integendeel, hij dreef vlot naar zijn 3e zege op rij op de Koppenberg na een indrukwekkend nummertje.

Bij de tweede prik bleef alleen Toon Aerts nog over in het spoor van de leider. En een spannende tweestrijd zou het nooit worden. Bij de tweede beklimming van de Koppenberg gaf Iserbyt er nog eens een lap op. Hij ging op de trappers staan, Aerts zag sterretjes.

Iserbyt met de ultieme versnelling in de 2e ronde

Iserbyt: "Het ging perfect"

"Het was heel goed, ik zat meteen in mijn ritme. Het ging perfect, het was een hele goede dag voor mij", zei Iserbyt. "Ik had niet verwacht dat ik zo een goede dag zou hebben, omdat ik het voelde van Overijse."

"Ik heb foutloos proberen te rijden, zeker op de kasseien was ik beter dan Toon, dus daar heb ik het kloofje ook geslagen. Het was zaak om alert te blijven en stevig door te rijden."

Ook Toon Aerts besefte dat de 2e plek het hoogst haalbare was. "Eli is een lichte renner die zeer goed bergop kan rijden. In het veld kon ik het verschil nog enigszins beperken, maar op de kasseien speelt zijn gewicht in zijn voordeel."

"Hij kon het verschil maken op de kasseien, behalve in de laatste ronde. Het EK zal te vergelijken zijn met vandaag. Ik denk dat het me zal liggen, dus ik kijk ernaar uit."