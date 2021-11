De Koppenberg lacht de Amerikaanse Clara Honsinger toe

"Ik telde de rondjes af", glimlachte Clara Honsinger na haar knappe cross op de Koppenberg.

"Ik had dit bergje nog nooit beklommen. Toen ik er de eerste keer over reed, flitste meteen door mijn hoofd dat je echt wel lang moet klimmen. En het is ontzettend steil. Dit was afzien. Dat ik hier meteen win, is echt bijzonder. Ik kende de klim voordien enkel van tv, via de Ronde van Vlaanderen, nu win ik hier zelf."

De Amerikaanse koerst nog tot bijna eind november in Europa, keert dan even voor twee weken terug naar haar thuisland, waar ze het nationale kampioenschap wil rijden en haar titel wil verdedigen. "Dan keer ik nog even terug naar Europa, maar mijn grote doel is wel het WK in eigen land", eindigde ze.



"Het was ontzettend zwaar", vulde Denise Betsema aan. "Ik denk niet dat ik dit kan vergelijken met een andere cross."

"De overwinning was mogelijk en ik had graag gewonnen voor mijn overleden ex-ploeggenote Jolien Verschueren, maar Clara was echt sterker. Ze klom sneller."