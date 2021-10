Febvre neemt leiding over in WK MXGP, top 3 op amper 3 punten van elkaar

Jeffrey Herlings was dit seizoen al goed voor 7 zeges in de MXGP. De Nederlander leek dan ook op weg naar een 2e wereldtitel in de koninginnenklasse van het motorcross.

Maar in nauwelijks 2 GP's tijd ziet de wereld er voor Herlings plots helemaal anders uit. In de GP van Garda, die net als afgelopen woensdag op het circuit van Pietramurata werd afgewerkt, kwam de WK-leider meermaals ten val.

Herlings kon met een 3e en 4e plaats de schade nog enigszins beperken, maar hij kon niet vermijden dat Romain Febvre meer punten sprokkelde en over hem naar de leiding in het WK sprong.

Febvre is de wereldkampioen van 2015, maar de Fransman deemsterde nadien wat weg. Nu heeft hij uitzicht op een 2e wereldtitel, al is zijn voorsprong met nog 2 GP's voor de boeg (allebei in Italië) bijzonder krap. Slechts 1 en 3 punten scheiden hem van Gajser en Herlings.

De GP van Garda kende met Jeremy Seewer trouwens een verrassende eindwinnaar. De Nieuw-Zeelander won de 1e race van de dag en werd 2e in de 2e, goed voor zijn 2e zege ooit in de MXGP.