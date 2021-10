"Ik geef veel vertrouwen, maar op een bepaald moment moet je verder"

"Bekermatch kwam op een goed moment"

Na een 0 op 9 in de compeitie is Racing Genk helemaal weggezakt in het klassement. Het won eergisteren dan wel in de Croky Cup met 6-0 van Winkel Sport, toch zijn de zorgen niet weg in Limburg.

Coach John van den Brom gaf in de Beker heel wat nieuwe spelers een kans, die zullen zondag niet allemaal uit het team verdwijnen tegen Zulte Waregem. "Het deed extra deugd nog eens een match te winnen", zei de Nederlander vandaag weinig verrassend op zijn persbabbel.

"De match kwam op een goed moment voor ons, het draaide niet. Ik ben een coach die veel vertrouwen geeft aan zijn spelers, maar op een bepaald moment moet je verder. Woensdag hebben een paar jongens hun kans absoluut gegrepen. Ik denk dat ik naar zondag toe hier en daar wel wat zal schuiven."

Vooral aanvallend lijkt Genk een nieuwe impuls nodig te hebben met amper 2 goals in de laatste 5 wedstrijden (buiten de Beker gerekend). Topschutter Paul Onuachu faalde zelfs opvallend vaak vanaf de stip. Hij zal dan ook niet langer de penalty's trappen. "Zijn vertrouwen is de laatste tijd wat minder", geeft Van den Brom toe. "Maar hij accepteerde dat hij de strafschoppen even niet meer neemt."

"Toch kunnen we niet zeggen dat hij slecht begonnen is, met 9 goals al dit seizoen. Op training zijn we ook extra met hem bezig. Als hij zondag zijn eerste bal raakt kopt, spreken we er niet meer over. Ik ga me pas echt zorgen maken als we helemaal geen kansen meer creëren."