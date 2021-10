Plots 33 honderdsten sneller: het geheime trucje dat Mercedes de wereldtitel kan opleveren

In 2022 wordt het technische F1-reglement grondig overhoop gehaald. Lees: de ingenieurs moeten weer met een wit blad rond de tekentafel zitten om een competitieve bolide op het circuit te krijgen.

Grote aanpassingen worden er dus niet meer gedaan aan de huidige F1-wagens, de technische wapenwedloop tussen Mercedes en Red Bull is nu vooral gericht op details. Toch lijkt de Duitse renstal "iets" gevonden te hebben dat vooral op de rechte stukken een groot voordeel oplevert.

Bij Red Bull fronsten ze al hun wenkbrauwen tijdens de zege van Bottas in de GP van Istanbul. En na de eerste vrije training op het Circuit of the Americas maken ze zich nog wat meer zorgen.

Simulaties tonen aan dat Mercedes maar liefst 33 honderdste van een seconde sneller is dan de rivalen van Red Bull in Texas. Nog nooit was de kloof zo groot dit seizoen.

"Mercedes heeft een enorme stap gezet met de topsnelheid", moest ook Red Bull-topman Christian Horner toegeven. "Eerst konden we hen nog bijbenen, maar nu komen we niet eens meer in de buurt. Ze hebben iets gevonden."