Peter Vandenbempt: "Bij Bayern gaat het nog iets sneller dan bij Man.City"

Of Bayern München nu onder coach Julian Nagelsmann nog beter is dan onder Hansi Flick is moeilijk te zeggen. Ik vond hen twee jaar geleden ook al indrukwekkend. Nagelsmann heeft wel al geprobeerd wat eigen accenten te leggen. Hij is nog maar net bezig. Ze zullen nog beter worden.



Nagelsmann borduurt bij Bayern voort op wat Flick daar gedurende twee seizoenen heeft neergezet. Het is een geolied elftal, een machine. Een verzameling van individueel talent. Grote klassespelers met heel veel ervaring. Bovendien zijn ze fysiek topfit.



Tegen Benfica was Bayern opnieuw indrukwekkend goed, al heeft het lang geduurd voor ze het verschil konden maken. Dat komt ook omdat Benfica zeer sterk was. Want ondanks die 0-4 deed de thuisploeg het geweldig goed.

Vooraf vroegen we ons af of Benfica-Bayern een beetje Club Brugge-Manchester City was. Maar anders dan Club tegen City slaagde Benfica er tegen Bayern wél in om bij momenten zijn spel te ontwikkelen. Het is een zeer goeie en aantrekkelijke ploeg. Benfica voetbalde met lef, vrank en vrij.



Maar als je tegen een ploeg als Bayern heel even loslaat, krijg je binnen de kortste keren enkele goals binnen. Eén moment wat minder scherp en ze scoren.



Jaremtsjoek had een moeilijke match in ondankbare omstandigheden, maar voor de rust kon Darwin Nuñez individueel wel het verschil maken. Dat wordt volgens mij de volgende speler die Benfica voor heel veel geld gaat verkopen.

Bayern doet het een beetje zoals Manchester City: het wil voortdurend de bal en ze proberen ook de bal zo snel mogelijk te heroveren. Dat is nu onder Nagelsmann wel een beetje anders dan onder Flick. Bayern heeft nu meer controle en er wordt ook meer gecounterd.



Bayern is buiten categorie. En ze hebben ook een diepe spits. Dat heeft Manchester City niet. Robert Lewandowski is wat mij betreft een van de allerbeste spitsen ter wereld.



Ik heb voor het seizoen al gezegd dat Bayern voor mij de topfavoriet is om de Champions League te winnen. Het is een echte ploeg. Dat is het grote verschil met PSG.

Bayern koppelt een bovenmatige techniek aan tempo en aan een balcirculatie die maar weinig teams kunnen brengen. In de duels zijn ze krachtig en de vista is ongelooflijk. En als het even nodig is, is daar nog altijd die geweldige doelman Neuer om een fabuleuze save te doen. Hij staat er op zijn 35e nog altijd.



Ze hebben nu in 84 opeenvolgende matchen met inzet gescoord en zijn in de Champions League nu al 20 uitwedstrijden op rij ongeslagen. Dat is fenomenaal.



Dat Benfica het gisteren zo goed deed en toch met 0-4 verloor, illustreert vooral hoe machtig Bayern op dit moment is.

In vergelijking met Manchester City gaat het bij Bayern toch nog soms wat sneller en directer. Het rondtikken van de bal en het geduldige wachten duurt bij City wat langer. Bij Bayern gaat het sneller in de diepte.



Bayern kan op alle mogelijke manieren scoren of gevaar creëren. In de combinatie, voortdurend met mensen die in beweging zijn, op de tegenaanval.



City is bijna altijd op dezelfde manier gevaarlijk, met balbezit en lopende mensen. Je weet wat er gaat gebeuren, maar je kunt er niet op verdedigen.



Tegen Club Brugge zagen we nog niet het beste Manchester City. De Bruyne was nog niet top. Net als Bayern zal ook City nog beter worden. Het zijn op dit moment de twee te kloppen ploegen, een paar klassen beter dan PSG. Al blijft het wachten hoe de vorm volgend voorjaar zal zijn.