De favoriet voor de Champions League? Bayern München

"Bayern met beste middenveld ter wereld"

"Maar als je het me nu vraagt, schuif ik Bayern wel naar voren als de grote favoriet."

Peter Vandenbempt: "Het elftal van Bayern München is grotendeels intact gebleven. Met het vertrek van Alaba naar Real Madrid hebben ze een belangrijke pion verloren centraal achterin. Zijn vervanger Upamecano mist die ervaring nog."

"Met de komst van Marcel Sabitzer kan Bayern nu het beste middenveld ter wereld opstellen", vult Aster Nzeyimana aan. "Kimmich vind ik op zijn positie de allerbeste. En Goretzka doet het momenteel super. En wie nog in een goede vorm steekt, is Gnabry."

"Met Lewandowski erbij had het anders kunnen lopen. Hij zal dit seizoen weer aan de lopende band scoren. In 4 competitiematchen zit hij al aan 6 stuks."

"Als Bayern er zin in heeft, kan het Barcelona een keer flink pijn doen", waarschuwt Peter Vandenbempt in De Tribune. "Vorig jaar vond ik Bayern misschien al de beste ploeg in de Champions League. Toen zijn ze in de kwartfinales genekt door blessures tegen PSG. "

In een special van De Tribune blikken voetbaldieren Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana vooruit op het nieuwe Champions League-seizoen. Barcelona en Bayern München mogen vanavond de dans openen.

"Of we Barcelona tegenkomen in de slotfase?"

"Voor Barcelona wordt het een droevige dag", gaat Peter Vandenbempt voort in de podcast. "Voor het eerst in jaren moet het in de Champions League aan de bak zonder Lionel Messi."

"In de schaduw van het vertrek heeft Depay - een transfer van Koeman - zich alvast ontpopt", weet Aster Nzeyimana, "maar het is nog zoeken naar identiteit."

Vandenbempt: "In de eerste competitiewedstrijden stond Braithwate voorin. Die vond ik wel goed op het EK, maar om Barcelona nu te associëren met Braithwate?" De Deen is nu trouwens langer out met een knieoperatie.

Nzeyimana: "Wie is er nog bang om in Barcelona te gaan voetballen? Nu is er meer mogelijk dan een overhoopt puntje."

"Zonder Messi is Barcelona geen middenmoter geworden", vindt Vandenbempt, "maar ik zie ze vast en zeker doorstoten. Omdat ze beter voetballen dan het Benfica dat ik onlangs aan het werk zag tegen PSV."



"Een middenveld met De Jong, Busquets en Pedri vind ik ook niet verkeerd. Maar of we Barcelona in de slotfase van de Champions League zullen tegenkomen?"