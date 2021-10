Bayern duwt Benfica met Jan Vertonghen pas in slot kopje-onder

Bayern keerde terug naar het Estadio da Luz, waar het 14 maanden geleden de Champions League won. Coach Julian Nagelsmann ontbrak met griep, hij zag niet hoe zijn jongens in een onderhoudende partij met kansen op en neer op zoek gingen naar een snelle goal. Het vizier van Sané en Lewandowski stond nog niet goed afgesteld.



Benfica had evenwel ook zijn kansen en dwong Neuer, toe aan zijn 100e CL-duel, tot reddingen. Kort voor de rust trof Lewandowski raak, maar de goal telde niet wegens hands.



Na de rust raakte Pavard de paal, met dank aan doelman Vlachodimos. Het zat Bayern niet mee, toen een tweede goal van Müller afgekeurd werd door de VAR omdat Coman voorafgaand buitenspel liep.

Goncalves en Jaremtsjoek (ex-Gent) hadden bijna de thuisploeg op voorsprong gebracht, maar in minuut 70 was de Portugese tank leeg.



Sané draaide een vrijschop in doel. In een dolle 15 minuten scoorde Bayern nog 3 keer: invaller Everton maakte een kopbalowngoal, Lewandowski en Sané dikten de score aan. Jan Vertonghen, 90 minuten op het veld, kon enkel lijdzaam toezien.

Bayern zit nu aan 12 goals voor en 0 goals tegen in 3 Europese duels dit seizoen. Hun recordaantal ongeslagen uitmatchen in de Champions League staat nu op 20.