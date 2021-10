Mazzu: "Vergeet nooit wat spelers voor me deden na de dood van mijn moeder"

Na zijn mislukte passage bij Racing Genk heeft Felice Mazzu opnieuw het plezier gevonden bij traditieclub Union. De minzame trainer loodste Union vorig seizoen naar de titel in 1B en prijkt nu na 11 speeldagen ook bovenaan in de Jupiler Pro League.



"Ik kwam uit een heel moeilijke periode, zowel op het vlak van resultaten als op mentaal vlak. Union was een club die bij mij paste. Ik dacht dat ik hier de passie kon terugvinden die ik misschien wat verloren was", verklaart Mazzu bij Bruzz zijn keuze voor Union.



De trainer voelt zich goed in zijn vel in de hoofdstad, zeker nu zijn team op kop staat. "De spelers verdienen dat. Het is een heel plichtsbewuste groep. Weinig spelers hebben ervaring in 1e klasse. De wil is groot om te tonen dat ze het niveau aankunnen", ziet hij.