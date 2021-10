Kroniek van een aangekondigd ontslag: Steve Bruce zet stap opzij bij Newcastle

Het ontslag van Steve Bruce bij Newcastle lag in de lijn van de verwachtingen. De club werd eerder deze maand overgenomen door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië en sindsdien waren de dagen van de trainer geteld.



Newcastle gunde Bruce afgelopen weekend nog zijn 1.000e match als coach, maar enkele dagen na de 2-3-nederlaag tegen Tottenham besloot de club om de trainer zijn C4 te overhandigen. "In onderling overleg", formuleert de club het netjes.



Bruce zelf neemt afscheid op de website van de club. "Ik ben dankbaar dat ik de kans had om deze unieke club te trainen. Newcastle heeft een geweldige aanhang en ik hoop dat de nieuwe eigenaars de club naar een hoger niveau kunnen tillen."



Assistent Graeme Jones, voormalig T2 van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, neemt voorlopig de honneurs waar bij Newcastle.