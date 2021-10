"We moeten durven loslaten dat de cross in Vlaanderen de standaard moet zijn"

"Er is elk jaar veel te doen om die Amerikaanse veldritten", zegt Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) aan Sporza. "Het probleem is dat veel mensen het vanuit België proberen te beoordelen, terwijl ik er zelf ben geweest." "Ik was aangenaam verrast door de beleving die er heerst rond de cross. Je mag dat niet afmeten aan de Vlaamse standaard van hoeveel mensen er aanwezig zijn. Maar wat je bijvoorbeeld niet zag waren de honderden mensen die zelf hebben deelgenomen aan een cross. Een hele dag door zijn er allerlei kleine crossjes." "In Waterloo waren er deelnemers uit 35 staten voor de crossen. Mensen die 20 uur in hun auto zitten om er te zijn. Er is dus wel degelijk een community. Het zit gewoon anders in elkaar dan hier in Vlaanderen."

Tomas Van Den Spiegel.

Een veelgehoorde kritiek op de Amerikaanse trip is dat er geen evolutie zit in de interesse voor de sport in de VS. "Ik zag nochtans heel veel enthousiasme. Er waren voor het eerst zelfs 3 kandidaten om een Wereldbekercross te organiseren, dat toont aan dat de drive er nog is." "Ik denk dat wij met die 3 crossen toch ook een impuls hebben gegeven aan de cross daar. Je kunt dat niet zomaar weggooien", vindt Van Den Spiegel. "We moeten durven los te laten dat de cross in Vlaanderen de standaard moet zijn. Dat je als renner bij wijze van spreken elke dag in je eigen bedje kunt slapen." "Veel van huis zijn, verre verplaatsingen,... dat hoort nu eenmaal bij het leven van een topsporter. Wij moeten kijken hoe we dat als organisatie kunnen faciliteren. Dat hoort bij de professionalisering van de sport."

Systeem van de startgelden op de schop? "Daar is moed voor nodig"