Nieuwe coach Belgian Cats: "Tegen een ander land had ik neen gezegd"

Onder Philip Mestdagh klommen de Belgian Cats het voorbije decennium gestaag op naar de wereldtop, maar na het voorbije EK en de Olympische Spelen was de conclusie van de Belgische basketbalbond dat het tijd was voor een nieuwe wind.



In haar zoektocht naar een nieuwe coach kwam de federatie uit bij de Fransman Valéry Demory. De 121-voudige Franse international heeft zijn strepen als coach verdiend in eigen land, waar hij al verschillende prijzen pakte en meermaals verkozen werd tot Coach van het Jaar.



Demory, die ook coach blijft bij Montpellier, benadrukte bij zijn voorstelling het goeie werk van de afgelopen jaren ."Daar wil ik Philip Mestdagh voor bedanken. Onder zijn hoede is België opgeklommen naar de 6e plaats op de wereldranking. Ik wil proberen het team naar een nog hoger niveau te tillen", zegt Demory.

"Ik wil eerst kijken op welke vlakken ik nog iets kan toevoegen en innoveren. Maar ik wil proberen om de landen te verslaan die nu nog een tikje hoger staan aangeschreven. Ik wil hier iets duurzaams opbouwen."



"Ik ken het potentieel van de Belgian Cats in grote lijnen. Ik reken ook op de federatie om zo snel mogelijk de jeugd die eraan komt te leren kennen. Zo kunnen we misschien nieuwe talenten integreren in het team."



"We hebben nieuwe talenten nodig om België naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor heb ik wel wat tijd nodig. Op dit moment ga ik geen dromen verkopen. We nemen de tijd om te kijken wat beter kan. Maar het is duidelijk dat we zo hoog mogelijk mikken. Dat staat vast."

Valéry Demory

"Ben heel trots dat ik België mag coachen"

Heel veel tijd is er wel niet, want volgende maand staan al confrontaties met Bosnië en Duitsland op het programma in de voorrondes van het EK 2023.



"Die eerste match tegen Bosnië is geen cadeau", weet Demory. "Maar we willen winnen en daar beginnen we vanaf volgende week aan te werken. Duitsland is een jonger team. Ook al is er niet veel tijd, het is wel de ambitie om twee keer de zege te pakken."



"Het is mijn eerste ervaring als bondscoach, maar het doel blijft altijd hetzelfde: winnen. We zullen hard werken om resultaten te halen. Ik wil voortbouwen op wat er al staat, maar ook kleine dingen veranderen om beter te worden. Zo moeten we defensief wat agressiever worden."



Demory heeft een goeie band met Julie Allemand, met wie hij al samenwerkte bij Lyon. "Na het eerste contact met de Belgische federatie hebben Julie en ik regelmatig met elkaar gesproken. Ik heb een heel goeie relatie met Julie", zegt hij over de spelverdeelster van de Cats.



"Ik ben echt heel trots dat ik België mag coachen. Ik ben geboren op een boogscheut van de Belgische grens en ik hou van de Belgen. Tegen een ander land had ik neen gezegd," aldus Demory. "Ik hoop jullie te kunnen bedanken voor het vertrouwen."

Valéry Demory

"Zullen er alles aan doen om Hind Ben Abdelkader te re-integreren"

Valéry Demory heeft bij de Belgian Cats een contract gekregen tot 2023, dat automatisch verlengd zal worden indien het team zich weet te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024.



"We hadden een profiel opgesteld en spraken met 6 coaches. Valéry was de meest geschikte kandidaat", zegt Koen Umans, general manager van de Belgian Cats.



"Valéry werkt gestructureerd en neemt zijn tijd om iets op de rails te zetten. Hij is de ideale man om coach te worden van de Belgian Cats. Dat hij enkel Frans spreekt?Taal was geen selectiecriterium. We zoeken competenties. Taal is daar volledig irrelevant in. Al onze speelsters kunnen zich perfect in het Frans uitdrukken."



Voorlopig is het nog onduidelijk wat de toekomst is van Kim Mestdagh bij de nationale ploeg. "Kim heeft al een tijdje geleden aangegeven dat ze een sabbatjaar wil inlassen bij de nationale ploeg. Dat staat volledig los van de nieuwe coach", benadrukt Umans.



Voor spelverdeelster Hind Ben Abdelkader, die onder de vorige staf niet meer wilde uitkomen voor de nationale ploeg, lijkt de deur weer open te staan. "We zullen er alles aan doen om Hind weer te re-integreren, dus we gaan haar zeker contacteren."



Hind Ben Abdelkader