Dury begrijpt fans: "Snap dat mensen me viseren, maar moet respectvol blijven"

"We zaten in een woelige periode, dus ben ik ongelooflijk blij met de winst en de vechtlust", zucht Francky Dury na de wedstrijd. "Ik ben dankbaar aan iedereen die meegeholpen heeft aan de overwinning."

Er kon zelfs een lachje af bij de T1: "Langs de andere kant hebben ze ons wel op scherp gezet, op dat vlak kan ik alles in perspectief zetten."

"De spelers en staf hebben me de afgelopen week enorm gesteund. Net daarom werd ik verrast door zaken die in de media verschenen die niet klopten. Dat maakte me kwaad", is Dury eerlijk.

"Dat ik een slechte relatie zou hebben met mijn assistenten, is onzin. Alles wat we doen, gebeurt in overleg. Alle gesprekken met de club de afgelopen weken waren zeer constructief. Daarvoor ben ik die mensen dan ook zeer dankbaar."

"Ik werk hier al 20 jaar. Er kan op een huwelijk wat sleet komen, maar we moeten er samen uitkomen", sluit Francky Dury het interview af met een mooie parallel.