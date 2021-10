Belgische selectie voor wereldkampioenschappen baanwielrennen in Roubaix

Het EK baanwielrennen in Grenchen is nog maar net afgelopen, of daar komt het WK in Roubaix al aan. Bondscoach Peter Pieters maakte vanmiddag zijn selectie bekend voor de wereldtitelstrijd van woensdag 20 oktober tot zondag 24 oktober. Die gaan voor alle duidelijkheid niet door in op de aankomstpiste van Parijs-Roubaix.