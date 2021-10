Fabio Van Den Bossche en Shari Bossuyt bezorgen België 2x zilver op EK baan

21:54 Beide 21-jarigen blinken met hun zilver. 21 uur 54. Beide 21-jarigen blinken met hun zilver

21:08 21 uur 08. En daar is medaille 2: Shari Bossuyt pakt zilver in puntenkoers. Shari Bossuyt heeft het zilver veroverd op het EK puntenkoers. De Belgische toonde dat ze uitstekende benen had. Ze reed lange tijd op een 5e plaats in de stand, tot ze in de laatste 20 (van de 100) ronden met een groepje een bonusronde (+ 20 punten) kon pakken. Daarmee kwam ze naast de Russin Goelnaz Chatoentseva met 28 punten. Chatoentseva pakte evenwel nog 2 keer punten in de sprint, Bossuyt kon niet meer scoren. Zo is het goud voor de Russin met 35 punten, het zilver voor Bossuyt met 28 en het brons voor Lonneke Uneken met 22 punten. . En daar is medaille 2: Shari Bossuyt pakt zilver in puntenkoers Shari Bossuyt heeft het zilver veroverd op het EK puntenkoers. De Belgische toonde dat ze uitstekende benen had. Ze reed lange tijd op een 5e plaats in de stand, tot ze in de laatste 20 (van de 100) ronden met een groepje een bonusronde (+ 20 punten) kon pakken. Daarmee kwam ze naast de Russin Goelnaz Chatoentseva met 28 punten.



Van Canvas naar Ketnet. Wie op tv aan het kijken is, moet naar Ketnet overschakelen. Om 20u stopte de uitzending op Canvas. Maar hierboven in de livestream kunt u gewoon blijven voortkijken.

19:33 19 uur 33. Fabio Van Den Bossche pakt zilver in omnium. Fabio Van Den Bossche heeft het zilver weggegraaid in de omnium. Het is de eerste medaille voor ons land op dit EK. In de afsluitende puntenkoers sprong de 21-jarige Belg van de zesde naar de tweede plaats. Van Den Bossche reed een geweldige slotrace, goed voor 100 ronden met 10 sprints. Van Den Bossche pakte 2 bonusrondes (die leveren 20 punten op), de tweede op 20 ronden van het einde. Zo klom hij naar de 2e plaats. De Pool Alan Banaszek kon hij evenwel niet meer voorbij. Die haalde 136 punten, Van Den Bossche 130. De Deen Matias Malmberg, die als leider aan de puntenkoers begon, was goed voor brons met 124 punten. Na het zilver op het EK voor beloften in de zomer (lees daarover meer hieronder) is er nu dus ook zilver bij de elite voor Van Den Bossche. Daarmee schrijft hij een stukje wielergeschiedenis, want nooit eerder pakte een Belg EK-metaal in de omnium. Een knappe prestatie, gezien het feit ook dat hij in de temporace onderuit gekegeld werd door de Griek Soulios. Hij werd door de jury op plaats 6 gezet. Mogelijk had hij daar dus nog wat punten kunnen sprokkelen, maar gedane zaken nemen geen keer. . Fabio Van Den Bossche pakt zilver in omnium Fabio Van Den Bossche heeft het zilver weggegraaid in de omnium. Het is de eerste medaille voor ons land op dit EK. In de afsluitende puntenkoers sprong de 21-jarige Belg van de zesde naar de tweede plaats. Van Den Bossche reed een geweldige slotrace, goed voor 100 ronden met 10 sprints.



19:32 19 uur 32. baanwielrennen Fabio Van Den Bossche pakt omnium-zilver op EK baanwielrennen voor beloften

Puntenkoers rondt omnium af. Fabio Van Den Bossche doet een gooi naar eremetaal in de laatste 100 rondjes van de omnium, het puntenkoersonderdeel. Hij staat 6e.Om de 10 ronden zijn er sprints, met 5, 3, 2, 1 punten, de slotsprint telt dubbel. Een bonusronde levert 20 punten op. De eindstand van de puntenkoers is ook de eindstand van de omnium.



19:02 19 uur 02. Van Den Bossche rijdt naar mooie 4e plaats in spectaculaire afvalling van omnium. Van Den Bossche rijdt naar mooie 4e plaats in spectaculaire afvalling van omnium

Van Den Bossche is mooi 4e in afvalling. In een spectaculaire afvalling heeft Fabio Van Den Bossche beslag gelegd op een mooie 4e plaats. De 21-jarige Belg verdiende daarmee 34 punten en schoof met 80 punten op van de 8e naar de 6e plek in de tussenstand. De Fransman Thomas Boudat won de afvalling na een spannende spurt met de Deen Matias Malmberg. De Deense omniumleider Malmberg kwam te van in de race, maar na een neutralisatie kon hij voort. Het was zijn 2e tweede plaats, na een eerste in de temporace.



18:05 18 uur 05. Van Den Bossche likt wonden na val. Fabio Van Den Bossche reed een goeie temporace, tot hij in een valpartij belandde door de Griekse deelnemer, die zonder te kijken onze landgenoot aanreed. Van Den Bossche kreeg nog de 6e plaats toebedeeld, maar het is afwachten hoe hij hersteld is. . Van Den Bossche likt wonden na val Fabio Van Den Bossche reed een goeie temporace, tot hij in een valpartij belandde door de Griekse deelnemer, die zonder te kijken onze landgenoot aanreed. Van Den Bossche kreeg nog de 6e plaats toebedeeld, maar het is afwachten hoe hij hersteld is.

Shari Bossuyt om 19.08 u. in puntenkoers. Gisteren deed Shari Bossuyt het goed in de omnium, vooral in de afvalling. Daarin eindigde ze 2e, maar in de puntenkoers kon ze haar 6e plaats niet meer verbeteren. Vanavond om 19.08 u. begint ze aan de puntenkoers van 100 ronden met 10 sprints.



Fabio Van Den Bossche staat halfweg op 8 in omnium. In de omnium bij de mannen verdedigt Fabio Van Den Bossche (21) de Belgische eer. De youngster reed naar een 13e plaats in de scratch (40 ronden) en deed het bijna dubbel zo goed in de temporace (40 ronden). Een 6e plaats leverde daar 30 punten op. Van Den Bossche won 3 van de 36 sprints. Zo staat hij halfweg op plaats 8 met 46 punten. Het podium is 22 punten verwijderd. Bovenaan staat de Den Matias Malmberg, die 2e eindigde in de scratch en 1e in de temporace, wat 78 punten opleverde. De Pool Alan Banaszek (5e en 2e) volgt met 70 punten, de Fransman Thomas Boudat (4e en 4e) is derde met 68 punten. Vanavond staan er nog de afvalling (18.07 u.) en de afsluitende puntenkoers (19.08 u.) op het menu.



De Clercq is 13e in achtervolging. Katrijn De Clercq (19) heeft de 13e tijd neergezet in de kwalificaties van de individuele achtervolging: 3'38"591 voor 3 kilometer. Enkel de top 4 mag om de medailles strijden. De Duitse Lisa Brennauer duelleert vanavond om het goud met de Française Marion Borras, ze reden respectievelijk 3'18"538 en 3'20"780. Voor het brons gaat het tussen de Duitse Mieke Kröger (3'21"742) en de Italiaanse Martina Alzini (3'28"206).



