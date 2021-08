Fabio Van Den Bossche pakt omnium-zilver op EK baanwielrennen voor beloften

Van Den Bossche reed heel de dag sterk op de wielerbaan in Apeldoorn. Na een zesde plaats in de scratch haalde de jonge landgenoot stevig uit in de temporace. Hij won het onderdeel en klom naar de derde plek in het klassement.

Ook de afvalling nam Van Den Bossche vervolgens voor zijn rekening, waardoor hij aan de leiding kwam. Bij aanvang van het laatste onderdeel, de puntenkoers, had hij 8 punten meer dan de Brit Rhys Britton en 12 meer dan de Deen Matias Malmberg.

Het was die laatste die in de puntenkoers een bonusronde wist te nemen. Van Den Bossche moest zo alles zetten op de eindsprint, maar Malmberg van de troon stoten lukte niet meer. Zilver dus voor onze landgenoot.

Zo staat de medailleteller van de Belgische delegatie op het Europees kampioenschap op vijf. Eerder al mochten Shari Bossuyt (zilver in de puntenkoers 25 km), Arne Marith (zilver in de scratch en brons in de individuele achtervolging bij de junioren) en Tuur Dens (zilver in de scratch) op het podium.