Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder sluiten EK op de piste af met zilver in de ploegkoers

20:52 20 uur 52. Belgen staan er van de eerste tot de laatste ronde. Kenny De Ketele (36) en Lindsay De Vylder (26) hebben hun zilveren medaille zeker niet gestolen. Nederland (Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik) was dankzij twee winstronden buiten categorie en zaten in de slotfase in een zetel. De Belgen waren echter meteen bij de les en lieten geen sprintkans liggen. De afscheidnemende De Ketele en zijn ongebruikelijke partner De Vylder counterden de aanvallen en hadden nog voldoende jus in de benen om hun podiumplaats veilig te stellen. 1. Nederland: 60 punten 2. België: 56 punten 3. Portugal: 49 punten 4. Italië: 37 punten 5. Rusland: 34 punten .



De Belgen waren echter meteen bij de les en lieten geen sprintkans liggen. De afscheidnemende De Ketele en zijn ongebruikelijke partner De Vylder counterden de aanvallen en hadden nog voldoende jus in de benen om hun podiumplaats veilig te stellen.



1. Nederland: 60 punten

2. België: 56 punten

3. Portugal: 49 punten

4. Italië: 37 punten

5. Rusland: 34 punten

20:48 20 uur 48. Zilver voor De Ketele en De Vylder! Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder hebben België in het slotnummer nog een 3e medaille geschonken. Na een ijzersterke ploegkoers eindigen ze 2e. Nederland won. .

20:44 20 uur 44. Nog 20 ronden en België is naar de tweede plaats gewipt. Houden ze het zilver vast? In theorie kan zelfs nog het goud, maar dat lijkt onbegonnen werk. .

20:37 20 uur 37. Nog 50 ronden en België bezit nog altijd het brons. Nederland steekt er echter met kop en schouders bovenuit. Nederland 60 punten Portugal 37 punten België 35 punten Rusland 32 punten Italië 24 punten .



Nederland 60 punten

Portugal 37 punten

België 35 punten

Rusland 32 punten

Italië 24 punten

20:22 20 uur 22. Halfweg ploegkoers. De ploegkoers is 100 ronden oud en de Belgen bikkelen om de medailles. Nederland voert dankzij een bonusronde het klassement aan, Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder zijn bij de les en staan op de 3e plaats. .

19:26 19 uur 26. Bekijk de finale van de keirin met Nicky Degrendele.

19:18 19 uur 18. Nicky Degrendele is 5e. Nicky Degrendele heeft geen medaille kunnen bemachtigen na een enerverende keirinfinale. Er leek meer in te zitten, maar onze landgenote liet zich een beetje ringeloren tijdens het manoeuvreren. Ze werd uiteindelijk 5e. Het goud was door de Russische Sophie Friedrich. .

19:07 19 uur 07. 10e plaats in ploegkoers bij de vrouwen. Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq hebben geen rol van betekenis gespeeld in de ploegkoers. Ze eindigden 10e met 1 puntje. Na een chaotische en harde koppelkoers was het goud voor de Britse tandem Katie Archibald en Neah Evans, zelfs na een val. Denemarken en Frankrijk raapten het zilver en brons op. De Belgen eindigden in dezelfde ronde en hebben vooral veel ervaring opgedaan. .



Na een chaotische en harde koppelkoers was het goud voor de Britse tandem Katie Archibald en Neah Evans, zelfs na een val. Denemarken en Frankrijk raapten het zilver en brons op. De Belgen eindigden in dezelfde ronde en hebben vooral veel ervaring opgedaan.

18:32 18 uur 32. De finale met Nicky Degrendele staat kort na 19 u op het programma, intussen is de ploegkoers bij de vrouwen begonnen. Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq verdedigen de Belgische kleuren. .

18:05 18 uur 05. Nicky Degrendele plaatst zich voor finale.

18:04 18 uur 04. Finale voor Degrendele. Nicky Degrendele heeft zich geplaatst voor de finale na een grimmige halve finale. Net achter haar kwamen 3 concurrentes ten val. Onze landgenote eindigde zo met wat geluk bij de top 3, een must voor een finaleticket. .

13:46 13 uur 46. Degrendele stoot door in keirin. Nicky Degrendele heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het keirintoernooi. Onze landgenote eindigde als tweede in haar reeks, achter de Duitse Lea Sophie Friedrich. Ze hield een Russin, een Nederlandse, Spaanse en Poolse achter zich. De tweede ronde van het keirintoernooi staat om 18 u op het programma. Dat kunt u live bekijken op Canvas of met livestream op deze pagina. .

13:45 13 uur 45. Nicky Degrendele wordt tweede in haar reeks op de keirin.

13:44 13 uur 44. Vanaf 18 u kunt u de avondsessie op het EK live bekijken op deze pagina en op Canvas (vanaf 20 u op Ketnet). Renaat Schotte zit net als de voorbije dagen op de commentaarstoel. .

