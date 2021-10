Kenny De Ketele telt al af naar het WK: "Lange tijd een obsessie, maar nu geniet ik"

"We hadden een andere tactiek en zijn er meteen ingevlogen", analyseerde Kenny De Ketele de koppelkoers.

"De Nederlandse ploeg moest twee ronden pakken om ons af te houden. We hebben het perfect gedaan en zijn supertevreden."

"Ik had het al aangegeven: Lindsay is intrinsiek enorm snel en dat hebben we goed kunnen uitspelen. Toen ik hem zag sprinten, vond ik ook mijn sprintbenen terug. Daardoor konden we niet echt meedoen voor de winstrondes, maar onze tactiek was bijna voldoende."

In 2008 veroverde De Ketele een eerste EK-medaille in de ploegkoers. Na zijn succesvolle samenwerking met onder meer Iljo Keisse, Moreno De Pauw, Otto Vergaerde, Gijs Van Hoecke en Robbe Ghys is er in de laatste weken van zijn carrière nu dus ook eremetaal met Lindsay De Vylder.

"Ik hoor thuis op dit nummer. Het maakt me niet uit met wie ik rijd: ik probeer zo complementair mogelijk te zijn. Lindsay zei het nog dat hij met mij mocht dromen van het podium. Ik leg mezelf die druk dan ook op om te leveren voor die jongens."

En over minder dan twee weken volgt al het WK in Roubaix. Daar mikt De Ketele met Robbe Ghys weer zeer hoog. "Ik ben al heel lang op zoek naar een tweede regenboogtrui."

"Dat WK is lange tijd een obsessie geweest, maar nu laat ik het los en probeer ik te genieten. Alles is er mogelijk. En na mij zullen de jongeren het fantastisch blijven doen."

