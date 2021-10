Franse pers grijnst: "Opnieuw zullen Belgische buren jaren nachtmerries hebben"

L'Equipe: "België heeft nooit bestaan na rust"

Beginnen doen we uiteraard bij het toonaangevende L'Equipe.

"Les Bleus waren verbluffend", vond de krant.

"Niemand die bij rust evenwel in deze uitkomst geloofde. Frankrijk lag helemaal ondersteboven nadat België twee keer de gaten in de defensie afstrafte. De verdienste is groot als je vervolgens nog mentaal terug kunt vechten. Met uitzondering van een knal van De Bruyne en de afgekeurde goal van Lukaku heeft België niet bestaan na rust."

L'Equipe steekt vooral pluimen op de hoed van Kylian Mbappé voor de comeback. "Hij was de architect die Frankrijk deed ontwaken na rust. Hij verbeterde het spel en richtte een ravage aan in het Belgische kamp door zijn tempowisselingen, versnellingen en onvoorspelbare dribbels."