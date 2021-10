Ontgoocheling enorm bij Duivels: "Een 2-0-voorsprong mag je nooit weggeven"

Een mokerslag. Het ongeloof was af te lezen in de ogen van de Rode Duivels na de instorting tegen Frankrijk. "Ik ben ontgoocheld en gefrustreerd", sakkerde Thibaut Courtois. De bondscoach begreep niet waarom zijn ploeg na de rust stopte met voetballen. "Dit had niet gehoeven. We werden emotioneel."

Courtois: "We bleven niet rustig genoeg"

"We zijn niet rustig genoeg gebleven na rust", analyseerde Thibaut Courtois bij VTM. "De eerste goal was een weggever - al deed Benzema het goed. Bij de tweede tegentreffer was er dom balverlies. Misschien was het wel een lichte penalty. Je denk dan dat je alsnog de 3-2 maakt, maar dan krijg je in de laatste minuut zélf een goal binnen. Dat is klote." "Hoe ik me voel? Ontgoocheld en gefrustreerd. Een 2-0-voorsprong mag je nooit weggeven. Het is jammer. We waren niet te laks, maar Frankrijk zette goed druk en wij bleven niet rustig genoeg. Ons balbezit in de tweede helft was minder."

Martinez: "Teleurstellend dat we stopten met voetballen"

"We hebben de wedstrijd na de rust niet genoeg gestuurd", oordeelde bondscoach Roberto Martinez. "Onze eerste helft was uitstekend, we scoorden 2 keer uit een open spelsituatie, we speelden op het verwachte niveau en hielden het hoofd koel." "In de 2e helft werden we emotioneel. Plots gingen we doen wat we niet moesten doen. Misschien begonnen we te denken om zo snel mogelijk naar de finale te gaan in plaats van gewoon die match te spelen."



"We lieten Frankrijk weer in de wedstrijd, maakten het onszelf moeilijk. Toch bleef ons gemoed ook na de 2-2 nog goed. We bleven ervoor gaan. Kleine marges hebben dan de partij beslist. Ons doelpunt werd afgekeurd." Martinez was wel teleurgesteld dat zijn ploeg na rust zo de controle verloor. "Als je 2-0 leidt tegen Frankrijk moet je eigenlijk nog meer tot leven komen en je sterkste prestatie afleveren. Nu ging het bergaf bij ons. Ik ben teleurgesteld dat we stopten met voetballen."

We konden laten zien waar we vijf jaar lang aan gewerkt hebben. Roberto Martinez

"Dit is een wedstrijd waarin we onze ervaring moeten tonen", ging de bondscoach verder. "We konden laten zien waar we vijf jaar lang aan gewerkt hebben. Misschien wilden we zo graag winnen en in de finale staan dat we niet meer doorduwden. Zo gooiden we al ons harde werk weg." "Dit was te vermijden, als we de 2e helft begonnen waren zoals we de 1e helft gespeeld hadden. Dat is de grote teleurstelling." Het was opvallend dat zulke ervaren spelers na de rust nerveus acteerden en zo de boel nog uit handen gaven. "Het was geen kwestie van kwaliteit, betrokkenheid of inzet, dat toonde de eerste helft. In de tweede helft was het een kwestie van emotie. We voelden de verantwoordelijkheid van de finale en stopten met voetballen." "In 2018 (op het WK, red) konden we niet scoren tegen Frankrijk, vandaag maakten we 3 goals. Dit team heeft stappen gezet, maar de emotionaliteit speelde ons parten na de rust." Martinez gelooft nog in een prijs na 3 gemiste kansen (WK, EK en Nations League): "We zijn erbij in de beslissende fases, we moeten onze veerkracht tonen en door deze zure appel heen nog groeien. Over een jaar is er het WK."

Carrasco: "De 2-2 kwam mentaal hard aan"