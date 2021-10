Nieuwe Franse nachtmerrie voor Rode Duivels: Belgen geven 2-0 helemaal uit handen

België - Frankrijk in een notendop:

De gouden generatie van de Rode Duivels bijt nog maar eens zijn tanden stuk op een topland in de eindfase van een toernooi. Op het WK 2014 was Argentinië te sterk, op het WK 2018 sneuvelden de Belgen tegen Frankrijk en op het afgelopen EK raakten ze niet voorbij Italië.

Het journaal laat met o.a. de 2-3-nederlaag van de Rode Duivels tegen Frankrijk

Carrasco en Lukaku geven Frankrijk een mokerslag

In het slotkwartier trokken de Belgen het laken resoluut naar zich toe. Koundé had op het halfuur een schitterende tussenkomst nodig om Hazard een grote doelkans te ontzeggen. De Belgische druk nam toe en culmineerde in een verdiende voorsprong. Carrasco sneed vanaf links naar binnen en verraste Lloris met een schot in de korte hoek: 1-0.

De Rode Duivels hadden nog een eitje te pellen met Les Bleus na de pijnlijke nederlaag in de halve finale van het WK 2018. Bijna bezorgde De Bruyne de Belgen een droomstart. Na amper 4 minuten werkte Koundé een voorzet van Lukaku pal in zijn voeten, maar met een schitterende reflex hield Lloris De Bruyne van de vroege openingsgoal.

Rode Duivels geven het helemaal weg na de rust

De Rode Duivels zaten in een zetel, de finale leek binnen handbereik. Maar de Belgen gaven het nog helemaal uit handen in de tweede helft. Rond het uur deelde Frankrijk al een eerste waarschuwing uit toen Mbappé zijn duivels ontbond. De Belgen hadden geluk dat Griezmann zijn assist niet benutte.

Het bleek slechts uitstel, want enkele minuten later had Frankrijk de aansluitingstreffer toch te pakken. Weer zorgde Mbappé met een knappe dribbel voor de voorbereiding en Benzema vond in de draai het gaatje in een bos van Rode Duivels. Courtois had geen verhaal en Frankrijk zat plots weer helemaal in de wedstrijd.

Frankrijk rook zijn kans, de Belgen kropen achteruit. De aansluitingstreffer was amper verteerd of er kwam al een nieuwe opdoffer. Tielemans tikte Griezmann aan en op aangeven van de VAR ging de bal op de stip. Met een snoeiharde strafschop hoog in doel bracht Mbappé Frankrijk weer langszij.

De Belgen konden helemaal opnieuw beginnen. De Bruyne probeerde er weer vuur in te krijgen, Lloris kon zijn pegel nog net over de lat duwen. Aan de overkant moest ook Courtois aan de bak op een schot van invaller Tchouameni. Een poging van Mbappé ging dan weer nipt naast.

Lukaku zorgde even voor extase toen hij in de slotfase scoorde op aangeven van Carrasco, maar opnieuw gooide de VAR roet in het eten door de goal af te keuren voor buitenspel. De ontgoocheling werd even later nóg groter. Een vrije trap van Pogba strandde nog op de lat, maar in de slotminuut maakte Hernandez de Franse remonte compleet. Met een schitterende pegel knalde hij Les Bleus naar de finale van de Nations League.