Vandenbempt benadrukt belang Nations League: "Tijd om het halfvolle glas te vullen"

Zijn het nu veredelde oefenmatchen of niet? Voor Peter Vandenbempt is de glimmende Nations League-trofee alvast bijkomstig, maar zijn de krachtmetingen met twee toplanden wel bijzonder interessant. "Dit toernooi staat mijlenver van het echte werk. Alleen: stel je voor dat de Duivels twee keer teleurstellen..."

Twee toplanden treffen op enkele dagen tijd. Behoudens tijdens EK's en WK's is het de Rode Duivels de voorbije jaren eigenlijk nooit overkomen. "Dit is dan ook een bijzonder interessant tussentijds testmoment", meent Peter Vandenbempt. "Het is mooi meegenomen dat er een trofee aan verbonden is, maar daar gaat het niet over. De kans is zelfs groot dat dit bekertje na drie edities al opnieuw zal verdwijnen als FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn plannen doorzet."

"Je ziet ook geen vlaggen uithangen in de straten of grote schermen die worden opgetrokken. Máár deze wedstrijden zijn veel interessanter dan duels tegen Tsjechië, Estland of Wit-Rusland. En ik lees toch dat de Fransen, net als de Belgen, revanche willen voor hun slechte EK."

Het halfvolle glas

Want de deceptie van dat toernooi zindert nog steeds na. "Ook al vindt de bondscoach van niet: de Belgen hebben toch iets goed te maken", oordeelt de commentator. "Je voelt dat de ontgoocheling van het EK er nog altijd hangt. De kwartfinalematch tegen Italië heeft wat twijfel gezaaid." "Het was al de tweede keer dat de verwachtingen tegen een sterk land niet waargemaakt werden. Dit is een kans om het vertrouwen te herstellen in de nationale ploeg en de bondscoach."

Dat is ook nodig, aldus Vandenbempt. "De wind rond Martinez is toch wat gekeerd na het EK. In een interview jammerde de bondscoach over de negativiteit: "Het glas is precies niet meer halfvol", klonk het." "Maar dat is net het probleem: het is al lang halfvol, het wordt tijd om er eens iets bij te gieten. Een mooie overwinning tegen Frankrijk en een goede finale kunnen het misschien zelfs tot aan de rand vullen."

Als je twee keer verliest na een teleurstellende prestatie dreig je dat gevoel mee te slepen tot het WK in Qatar. Peter Vandenbempt

Zeker te mijden, volgens Vandenbempt, is een dubbele opdoffer. "Stel je voor dat je twee keer verliest na een teleurstellende prestatie... Dat zit gewoon niet lekker. Want dan dreig je dat gevoel mee te slepen tot het WK in Qatar, in november volgend jaar. Er komen namelijk geen kansen meer om dat goed te maken tegen een tegenstander van niveau."

Tielemans

Wereldkampioen Frankrijk, vanavond de tegenstander van de Duivels, is er zo eentje. "Het enige probleem is dat het moeilijk in te schatten is hoe goed dit Frankrijk is. Ze zijn niet geweldig bezig, als je naar hun laatste wedstrijden kijkt. De mot zit erin en de bondscoach ligt onder vuur. En ook N'Golo Kanté ontbreekt - toch de verpersoonlijking van de succesploeg van 2018. Al speelde Frankrijk tegen Zwitserland op het voorbije EK het beste kwartier van alle ploegen."