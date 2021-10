Roberto Martinez voor België - Frankrijk: "Zijn sterker dan 3 jaar geleden"

"Ik geloof graag dat we nu sterker voor de dag komen", sprak de bondscoach een dag voor de topwedstrijd in de UEFA Nations League.

"Ten eerste omdat onze kern breder is geworden. We vangen makkelijker blessures of schorsingen op."

"Ten tweede omdat we langer samenspelen", gaat Roberto Martinez voort. "De verstandhouding op het veld is daardoor weer beter geworden."

"En ten derde omdat we meer ervaring hebben opgedaan op kampioenschappen zoals het EK en het WK."

"Nu zijn we beter gewapend voor zulke topmatchen", vindt de Spaanse selectieheer van België. "Dat was voor mij een van de grootste verschillen in de halve finales op het WK. Als finalist op Euro 2016 beschikte Frankrijk wel over die nodige ervaring."

"Het wordt alleszins een topwedstrijd. Voor ons, voor onze supporters, maar ook voor de neutrale voetballiefhebber", denkt de bondscoach.