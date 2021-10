Schandaal in vrouwenvoetbal dijt uit naar Venezuela en Australië

"Ze legden mij het zwijgen op over meerdere onderwerpen, waaronder met name mijn seksualiteit, en ik voelde me er heel erg ongemakkelijk bij." De speelsters kregen al steun van Alex Morgan en Megan Rapinoe, de tweede vedettes van het Amerikaanse vrouwenvoetbal.

"Het is een roofdier. Hij heeft ons seksueel misbruikt en onze carrière afgenomen", zei Shim dinsdag op tv-zender NBC. "Vanaf dan hield niet alleen Paul me in een greep, maar ook de club."

Ook in Venezuela en Australië klagen speelsters misbruik aan

Vrijdag opende de FIFA een onderzoek. De voorzitster van de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie (NWSL) stapte alvast op. Maandag bood Merritt Paulson, eigenaar van de Portland Thorns, zijn excuses aan bij beide speelsters.

"We hadden meer kunnen doen. Ik betreur ten zeerste onze rol in wat duidelijk een systemisch falen is in het professionele vrouwenvoetbal", klonk het bij Paulson.

En het blijkt steeds meer dat het om een systemisch falen gaat. 24 speelsters van de Venezolaanse nationale ploeg, onder wie Deyna Castellanos van Atletico Madrid, hebben hun vroegere coach, Kenneth Zseremeta, beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik.

Negen jaar lang stond Zseremeta aan het hoofd van de nationale vrouwenploeg en jeugd van Venezuela tot aan zijn ontslag in 2017. Volgens de speelsters is het in de open brief "tijd om de stilte te doorbreken om fysieke, psychologische en seksuele intimidatie en misbruik te voorkomen".

Directe aanleiding voor de open brief is het getuigenis van een speelster die onthulde dat ze door de trainer op 14-jarige leeftijd werd misbruikt. Ook andere speelsters zouden door Zseremeta benaderd zijn. De Panamese coach is sinds 2017 actief in zijn thuisland waar hij een vrouwenploeg coacht. Hij heeft nog niet gereageerd.