Neemt Spanje EK-revanche op Italië in Nations League? "We hebben toen afgezien"

"Qua voetbal sluit deze Italiaanse ploeg wellicht het dichtst bij onze ploeg aan. We willen allebei de bal hebben, dus het wordt een serieuze strijd wie die het vaakst zal hebben. Maar het is natuurlijk geen toeval dat Italië al 37 matchen op een rij ongeslagen is."

"Ik ben graag hier in Italië", zegt Luis Enrique, misschien terugdenkend aan zijn tijd als coach van AS Roma. "Ik hou van de koffie hier, van het ijs. Ik hou van de Italiaanse zon én ik hou van deze Italiaanse selectie."

Mancini: "Liefst ongeslagen blijven tot en met het WK"

Ook Roberto Mancini werd op zijn persconferentie voor de match tegen Spanje herinnerd aan die straffe reeks van 37 ongeslagen matchen. Hij wees erop dat hier ooit een einde aan zal komen. "Liefst houden we die reeks aan tot en met het WK van 2022, maar dat zal niet simpel zijn."

"Op dit moment zijn we er vooral op gebrand om de finale van de Nations League te halen. Daarnaast willen de jongeren vooruitgang zien maken. We hebben nog 14 maanden tot het WK en ze hebben matchen op dit niveau nodig."

Mancini kwam ook nog eens terug op de halve finale op het EK. "We hebben toen afgezien. Het was de beste wedstrijd van Spanje en ze hebben ons op balbezit in de problemen gebracht. We zullen nu bepaalde situaties beter moeten aanpakken."